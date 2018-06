«Inter, scelta di vita»

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Inter-Roma, accordo totale per il Ninja che conferma: «Lascio la Capitale». Per l'annuncio bisognerà attendere la stesura dei contratti, che potrebbe richiedere un po' di tempo e rinviare il discorso a settimana prossima. Ma Radja Nainggolan è di fatto il nuovo trequartista di Spalletti. La fumata bianca tra club è arrivata sulla base di 24 milioni, più i cartellini di Santon e Zaniolo (valutati 14, 6 l'ex Newcastle, 8 più il 15% di futura rivendita il baby, e tutti in plusvalenze per Suning) in contropartita, per 38 milioni complessivi.Per il belga pronto un triennale, con opzione per un 4° anno, a 5 milioni a stagione. E ieri pomeriggio, a uscire allo scoperto, è stato proprio il 30enne di Anversa, rispondendo a un post su Instagram di un tifoso giallorosso. «Non crediate che stia bene a pensare di lasciare Roma - la chiosa del Ninja -, ma a volte ti portano a fare delle scelte. E quella dell'Inter è una scelta di vita». Con riferimento a Monchi e Di Francesco, rei di averlo scaricato e spinto da Spalletti per far cassa. L'arrivo del belga chiude le porte al ritorno a Milano di Rafinha, già avvisato e verso la Premier (Tottenham o West Ham). Dai tanti Primavera in partenza, invece, le plusvalenze necessarie per mettere subito Nainggolan a bilancio, senza attendere il 1° luglio.Oltre a Kondogbia (7 milioni) e Nagatomo (3, dal Galatasaray), già definiti Radu e Valietti al Genoa (12) e Bettella (7) all'Atalanta. Verso Sassuolo Zappa e Merola (5), obiettivo Leganes per Puscas (5) e soluzione Grifone per Pinamonti (10). In uscita anche Pompetti, Emmers, Vanheusden, Biabiany, Dimarco (tra Bologna e Parma) ed Eder (Sassuolo e Samp). E ieri aggiornamento con Pastorello su Malcom (in prestito oneroso dal Bordeaux) e Candreva, sondato da 2 club stranieri. In entrata occhio a Zappacosta (alternative Florenzi, Darmian e Vrsaljko) per l'out di destra. «L'Inter? Al momento solo voci, ma fa piacere che un grande club si interessi a te». Un po' come Skriniar, «orgoglioso dell'offerta dello United. Ma ancora più contento che l'Inter abbia rifiutato, tenendomi in grande considerazione».