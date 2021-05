Inter, scatta l'operazione cessioni Skriniar e Brozovic primi della lista

Alessio Agnelli

Zhang Jr, il tagliatore di ingaggi e di teste scudettate. Non solo la ventilata richiesta di rinuncia a due mesi di stipendio stagionale, anticipata a mezzo stampa e inoltrata personalmente a Lukaku e compagni nel primo pomeriggio di ieri ad Appiano. In casa Inter, il progetto di austerity, studiato da Steven Zhang per uscire dalla crisi economica in cui è sprofondato il club in tempi di pandemia, prevede infatti un abbattimento dei costi del lavoro a 360 gradi, cominciando da una riduzione del 15% del monte ingaggi (di 220 milioni complessivi: obiettivo 180/190 entro l'estate) tramite cessioni di giocatori non strategici, ma lautamente remunerati, e proseguendo con il sacrificio di un big, per generare plusvalenze e finanziare il mercato in entrata. Ieri, insieme agli ad Marotta e Antonello, il presidente nerazzurro ha dato il via alla fase 1 del piano, chiedendo alla squadra un'assunzione di responsabilità, a dispetto dello scudetto appena conquistato. Le risposte dei singoli Zhang Jr le avrà vis à vis, negli incontri individuali dei prossimi giorni. Probabile che si arrivi a un accomodamento, spalmando le 2 mensilità sulle stagioni a venire (nel caso dei giocatori in scadenza, estinguendo subito il debito). Poi, per presidente e dirigenza, sarà tempo di tagli in organico. Alcuni tecnicamente non rilevanti, vedi Sanchez e Vidal, ma pesantissimi nel computo del monte-ingaggi (7 annui El Nino, 6,5 il Guerriero), altri marginali, Pinamonti (2) e Vecino (2,5), uno solo riguardante invece un big della rosa. A saltare potrebbe essere uno tra Brozovic (in scadenza nel 2022) e Skriniar, di tutt'altro avviso però: Se resterò all'Inter? Certamente sì- ha chiosato lo slovacco-, sapevo che non sarebbe stato diverso dopo questo scudetto. Sono voci, ci saranno sempre

Martedì 11 Maggio 2021

