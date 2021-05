Inter, saluto a numero chiuso

Simona Romanò

Festa scudetto rinviata, solo tremila tifosi fuori dallo stadio, forze dell'ordine in piazza Duomo, niente alcolici. Queste in sintesi le decisioni del vertice in prefettura per sabato 8 maggio quando l'Inter, fresca di scudetto, giocherà in casa con la Sampdoria alle 18.

Saranno ammessi non più di tremila tifosi intorno a San Siro prima della partita per un «saluto alla squadra» organizzato dalla Curva Nord. Non si deve però trasformare in una festa, che nelle intenzioni dei nerazzurri sarebbe il 23 maggio.

Sabato al Meazza i tifosi saranno controllati da un sistema di varchi e di aree pre-filtraggio «per una diffusa identificazione dei presenti e per scongiurare problemi sanitari e di ordine pubblico», assicurano dalla prefettura. Ma niente zone rosse con il divieto di accesso, come per esempio in piazza Duomo o alla Darsena. È questo il piano messo a punto eri dal Comitato per la sicurezza presieduto dal prefetto Renato Saccone. Obiettivo è evitare il caos di domenica, duramente contestato a livello bipartisan, con oltre trentamila tifosi ammassati, fra abbracci collettivi e zero mascherine. Milano non si può permettere di far saltare ancora le misure anti-contagio: è il pensiero condiviso da tutti. La questura ha curato i rapporti con la tifoseria che si è impegnata «a osservare le disposizioni e le norme anti-covid». Eventuali violazioni saranno sanzionate. Altra restrizione riguarderà l'alcol, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione: intorno allo stadio sarà vietato, dalle 14 alle 22, somministrare o vendere bevande alcoliche in bottiglia o in lattine. Niente alcol in zona Duomo, presidiata da un elevato numero di forze dell'ordine per prevenire assembramenti e far rispettare il coprifuoco. Carabinieri e agenti saranno costretti al super lavoro anche nei quartieri delicati della movida, dalla Darsena all'Arco della Pace. Non è esclusa una nuova richiesta alla Lega calcio (la prima è stata bocciata) per anticipare la partita con la Sampdoria alle 15. Le 18, con fischio finale alle 20, sarebbe «un orario problematico», secondo il questore Giuseppe Petronzi. Troppo a ridosso del coprifuoco.

