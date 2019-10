INTER RISCHIATUTTO

Alessio Agnelli

MILANO - «Esagerato parlare di finale, quelle vere arrivano dopo Col Borussia Dortmund una gara importante, da vincere, ma con la nostra idea di gioco, senza passi indietro». È mettendo pure in conto qualche rischio calcolato, come a Reggio Emilia, «perché contro il Sassuolo abbiamo 3 gol su altrettanti palloni persi, ma per la voglia di fare calcio», sempre e comunque.

Alla vigilia del primo crocevia di Champions League (il 2° il 5 novembre a Dortmund) con il Borussia, Antonio Conte guarda avanti, forte delle sue convinzioni e pronto a giocarsela a viso aperto con l'11 di mister Favre (sulla stessa lunghezza dell'ex ct, che «ha ragione quando dice che non è una finale») anche questa sera al Meazza, «perché io non torno indietro- ha proseguito il salentino in conferenza -, né posso cambiare la mia idea di calcio. Con il Borussia sarà una gara importante, questo è sicuro, ma non una finale. Poi c'è anche la necessità di fare un risultato importante, ma sempre con il nostro approccio, la nostra idea e mentalità».

Tornare indietro vorrebbe infatti dire «mettersi in 11 dietro la linea della palla ed aspettare gli schiaffoni. No, noi gli schiaffoni vogliamo darli - ha sottolineato Conte -. Con il Borussia dovremo fare attenzione, perché sono molto bravi nelle ripartenze. Lo sappiamo, ma noi vogliamo fare calcio». Come a Barcellona e nei primi 70 minuti di domenica al Mapei Stadium. «Non so se basterà ripetere la prova con il Barcellona. Col Sassuolo è stata la nostra partita più completa in assoluto, prima del blackout - ha chiosato l'ex ct -. Di sicuro voglio vedere una continuità nella prestazione contro il Borussia, per non avere rimpianti a fine gara».

Dalla sua, Conte avrà anche Lukaku e Lautaro in grande spolvero, dopo i 4 gol di Reggio, «ma vedo che si passa facilmente dal parlare di crisi per Romelu alla celebrazione della coppia con Lautaro. Serve equilibrio, come per El Toro: deve lavorare e basta. Non pensi che il gol sia tutto per un attaccante, sta diventando sempre più completo. Sta a lui capire di che morte vuole morire: se vuole essere un top o no». Esattamente come Marcelo Brozovic, al fianco dell'ex ct in conferenza e un altro che «può diventare un top mondiale nel suo ruolo, se continua a crescere». Il segreto del croato è la famiglia: «Da quando sono diventato papà, sono cambiate tante cose. Lavoro meglio, di più e con Conte le idee sono chiare per tutti. Se è la mia Inter più forte? Sì, sono arrivati giocatori di grande esperienza, ma dobbiamo ancora dimostrare tanto».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA