Inter, Rafinha arma Champions

Alessio AgnelliMILANO - Tecnica, leadership e cuore-Inter: le magie di Rafinha per il sogno-Champions. Lo spareggio di domenica sera con la Lazio sarà la sua partita: una finale vitale per l'Inter, senza Europa che conta da 6 anni, e per il suo futuro in nerazzurro, ancora da decifrare e strettamente connesso al 4° posto in campionato e al visto (e proventi) per la fase a gironi di Champions League. Ma, all'Olimpico, Rafael Alcantara Rafinha penserà solo all'obiettivo di squadra, come ha sempre fatto dal suo arrivo, prendendosi l'Inter e i gradi di leader di partita in partita. Dal debutto, datato 28 gennaio contro la Spal (3 minuti), alla prima gara da titolare contro il Benevento il 24 febbraio.Da allora, Rafinha le ha giocate quasi tutte (11 su 12 dall'inizio), confermandosi indispensabile per qualità, senso tattico e grande appeal sui compagni. La dimostrazione sono le statistiche delle ultime 5 giornate di campionato, in crescita esponenziale.Per Rafinha due gol, contro Udinese e Sassuolo e due assist ( per le reti di Perisic e Icardi a Chievo e Cagliari), a conferma di un tasso d'incidenza da vero leader e di un ruolo da prim'attore anche nella sfida dentro o fuori di domenica.Al classe '93 di San Paolo, infatti, il compito di disegnare calcio contro l'11 di Inzaghi, coadiuvato in cabina di regia da Marcelo Brozovic, l'altro insostituibile di centrocampo. In mediana, l'unico dubbio di formazione di Spalletti è legato all'incontrista e al difficile recupero di Gagliardini. Nella seduta di ieri mattina ad Appiano, passo indietro del bergamasco, in gruppo nella prima fase ma dispensato dalla partitella conclusiva. Più probabile, quindi, una panchina contro la Lazio, con ballottaggio tra Vecino (in vantaggio) e Valero per il posto vacante. Nessun dubbio, invece, su Joao Miranda, recuperato dopo il pit-stop in panchina con il Sassuolo e pronto a far coppia con Milan Skriniar contro Immobile e compagni.