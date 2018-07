Inter, qui comincia la nuova avventura

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Tra le mura del Suning Training Center, blindato per tutto il ritiro, e al gran completo o quasi. Questa mattina alle 10, l'Inter di Luciano Spalletti si radunerà ad Appiano Gentile per aprire ufficialmente le nuova stagione agonistica. Ma, prima di iniziare, solo buone notizie e sensazioni positive per il nocchiero di Certaldo, accontentato in tutto e per tutto e sempre più saldo al timone.Dal mercato sono arrivati i rinforzi richiesti e tutti di caratura internazionale, per non lasciare nulla al caso in Italia e in Europa. L'esperienza del Ninja Nainggolan sarà fondamentale in Champions League, palcoscenico calcato anche da Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah, capolavori di Ausilio a parametro zero. Matteo Politano e Lautaro Martinez rappresentano invece il nuovo che avanza: giovani, di prospettiva, ma già pronti per l'uso e carichi (ieri seduta in palestra pre-raduno per il Toro) per i primi passi sul campo. Questa mattina ci saranno tutti al raduno. E, da questo pomeriggio (alle 17,30), si metteranno a disposizione di Luciano Spalletti, come il resto della truppa capitanata da Mauro Icardi, per la prima seduta d'allenamento del ritiro pre-campionato.All'appello mancheranno solo i 4 nazionali: Vecino e Miranda, appena partiti per le vacanze, e i due croati Perisic e Brozovic, ancora in Russia. Ma il tecnico di Certaldo ha sicuramente di che rallegrarsi, tenuto conto che avrà modo di lavorare su quasi tutta la rosa fino a domenica 22 senza mai lasciare la Pinetina (chiusa ai tifosi per ragioni di sicurezza). Quella del Suning Training Center come sede del ritiro è, infatti, un'altra vittoria di Spalletti, che si è imposto sulla scelta-Appiano, una volta scaduto il contratto con Riscone di Brunico.Con tanti nuovi innesti e almeno altri 3 in arrivo, l'obiettivo è non avere infatti distrazioni, limitando al minimo le trasferte nel periodo di ritiro.Per preparare al meglio la stagione ed accogliere, senza problemi logistici, i nuovi arrivi. Per il dopo Cancelo, caldo il nome di Sime Vrsaljko, che ha sorpassato Florenzi (ancora in trattative con la Roma per il rinnovo). Entro il weekend attese notizie per Dembelé, candidato forte in mediana.