Inter, quando un record tira l'altro: Inzaghi ha fatto dimenticare Conte

Inter, macchina da gol multishot e turbodiesel. Un bottino di 18 reti in 5 giornate di campionato, un ritmo di crociera in graduale ed inarrestabile aumento nei secondi tempi, chiusi con 11 gol in più a referto, e, in aggiunta, altri due primati e un'intera squadra a bersaglio per Simone Inzaghi.

Anche a Firenze, l'Inter del piacentino ha lasciato il segno, rimontando per la seconda volta in stagione (dopo Verona) da 1-0 a 1-3 e proseguendo, a suon di record e di nuovi iscritti alla giostra del gol nerazzurra, verso le zone alte della classifica.

Se sarà primo posto già stasera, dipenderà dal Napoli di Spalletti, di scena alle 18.30 a Marassi contro la Samp di D'Aversa, a difesa dei due punti di vantaggio. Ma, in casa Inter, l'attenzione di Inzaghi è tutta per la squadra, resiliente e capace di chiudere in crescendo al Franchi, realizzando altre 3 reti (tutte nel secondo tempo, come le 3 a Bologna e Verona e le 2 al Genoa nei turni precedenti), per un totale record di 18, e allungando anche la lista della banda del gol, salita a 11 bocche da fuoco con Darmian e Perisic, ultimi arrivi.

Simone Inzaghi come il Mago Helenio Herrera, l'unico che è riuscito a tenere gli stessi ritmi di gol segnati dall'11 del piacentino nella stagione 60-61, per un primato nerazzurro in condivisione. E un gradino sotto a Sarri e al suo Napoli 2017-18 (19 gol nelle prime 5 di A), detentore del record nazionale nell'era dei 3 punti. Inzaghi anche come Giulio Cappelli, 49-50, a segno per 24 gare consecutive con la sua Inter come l'ex Lazio, che ha ereditato le 19 della passata stagione, aggiungendone 5 di suo e centrando il 2° primato nerazzurro in condominio.

E, perché no, già meglio di Antonio Conte, un anno fa a 10 punti (contro 13 di Simone), 13 gol fatti e 5 marcatori a referto. Il segreto? Il gioco, meno codificato, più imprevedibile.

