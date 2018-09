«Inter pronta per Messi e CR7»

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Ronaldo e Messi? Pronto a sfidarli. In campionato dobbiamo recuperare i punti persi, in Champions superare la fase a gironi». Un doppio imperativo «perché avevamo un obiettivo nella passata stagione, arrivare nelle prime 4 e tornare in Europa, e vogliamo confermarci». E nessun timore riverenziale per CR7 e la Pulce, prossimi avversari in un autunno da brividi (il 24 ottobre e il 6 novembre i due incroci con l'argentino, il 7 dicembre il 1° derby d'Italia con il portoghese, il 28 aprile il ritorno).Dal ritiro della Slovacchia, Milan Skriniar ha parlato a 360 gradi della stagione appena iniziata, partendo proprio dalla doppia sfida a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi per un posto al sole, in Italia e oltreconfine. «Non vedo l'ora e spero di esserci in queste partite. Credo che sarò in grande forma - ha sottolineato l'ex doriano -. Contro Messi ho già giocato quando ero alla Sampdoria (il 10 agosto 2016, per il Trofeo Gamper, ndr), era un'amichevole. Questa sarà tutta un'altra cosa. Ronaldo? Ha aiutato tutto il calcio italiano, la serie A sarà guardata da più persone. Non vedo l'ora di affrontarlo».In campionato l'obiettivo «è riprenderci i punti che abbiamo lasciato per strada. Nel gruppo c'era delusione per questo inizio, ma a Bologna è stato tutto ottimo: partita e vittoria». In Champions partire invece con il piede giusto contro il Tottenham, nel matchday1 di martedì 18 al Meazza. «Il Barça è la grande favorita. Ma anche gli Spurs sono una squadra forte - ha concluso Skriniar -. Contro il Tottenham giocheremo la prima in casa, forse uno svantaggio per noi. Ma, se riuscissimo a far bene, potrebbe essere un buon trampolino per le gare successive».E partite che Samir Handanovic sogna di giocare da una vita, «ma prima c'è il campionato - ha ammonito il numero 1 sloveno - e la sosta servirà per recuperare energie mentali anche per il Parma. Poi è ovvio che tutto il lavoro dell'anno scorso era per avere questi impegni di Champions. E conterà la forza del gruppo, perché ci sarà spazio per tutti con tante partite. Si tifa l'uno per l'altro».riproduzione riservata ®