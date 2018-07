«Inter prima rivale della Juve»

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Ronaldo alla Juve? Da Suning mi aspetto un altro colpo, poi si dovrà combattere per lo scudetto». Indipendentemente da CR7, «un bene per il calcio italiano e per le altre squadre, che potrebbero muoversi per reperire dei campioni», e con un Ninja in più per dar battaglia, «perché Nainggolan è un leader naturale e potrebbe fare come Sneijder con Milito nell'anno del Triplete».In casa Inter prosegue la campagna di rafforzamento per arrivare ai nastri di partenza ad altezza Juve (o nelle vicinanze) e, ai microfoni di Gr Parlamento, ha voluto dire la sua anche Marco Tronchetti Provera, tifoso vip e sponsor, promuovendo a pieni voti Ausilio e Baccin e sperando «in un altro colpo della proprietà dopo il belga - ha proseguito l'amministratore delegato di Pirelli -. La campagna acquisti è stata ottima, la squadra è forte e già ora la prima rivale della Juventus. Ma tutti vorremmo un campione: mi auguro che Suning possa battere un colpo».Tutti gli indizi portano ad Arturo Vidal, sette volte campione nazionale negli ultimi 7 anni (tra Juve e Bayern) e in scadenza di contratto con i bavaresi nel 2019. Sui 30 milioni di euro la valutazione dei tedeschi, con l'Inter che parte da un'offerta di 22-23, facendo leva sulla voglia di nerazzurro del 31enne cileno. L'eventuale acquisto a titolo definitivo di Vidal, poi, sarebbe ammortizzato dall'uscita di Joao Mario (seguito da West Ham, Wolverhampton, Sporting e Betis) per 30 milioni cash.Discorso differente, invece, se in entrata ci fosse Mateo Kovacic, il 2° obiettivo in mediana, magari in prestito con diritto di riscatto dal Real. In questo caso, l'extra budget di Joao Mario, potrebbe essere dirottato sull'esterno d'attacco, con i nomi di Di Maria (30 milioni) e Martial (35-40) in pole dopo lo scippo di Malcom. Un ulteriore indizio sul possibile ingresso in rosa di un campione arriva anche dal rinnovo di Icardi, che potrebbe essere posticipato in autunno per non appesantire il monte-stipendi e favorire la messa a bilancio di un nuovo ingaggio da top player. Nell'attesa, Maurito e compagni sono da ieri in Inghilterra, per il 4° test-match (stasera, ore 20.30, diretta Facebook e Inter TV) di pre-season contro lo Sheffield United. Out Nainggolan e Karamoh. Con Icardi, Martinez?riproduzione riservata ®