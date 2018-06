Inter, Politano e plusvalenze

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Dal Sassuolo in arrivo Politano e un carico di plusvalenze. Tra i 10 e i 12 milioni di euro per la precisione, ammesso e non concesso che l'affare con il club di Squinzi vada in porto come l'ha disegnato Piero Ausilio nei dettagli. Ma, negli ultimi giorni, l'Inter ha mosso passi importanti verso Matteo Politano, inserendo nei discorsi con gli emiliani anche tre giovani molto apprezzati dagli emiliani e possibili fonti di plusvalenze, e di ossigeno (in vista della dead line di fine giugno), sulla falsariga dell'operazione Caprari-Skriniar di un anno fa.Due già nel mirino del Sassuolo a gennaio: Andrea Pinamonti e Federico Valietti, valutati 9 milioni (7 il baby bomber) complessivi nell'ultima finestra di mercato. Il terzo Xian Emmers, nazionale belga Under19, sui 3 milioni di valutazione, ad abbassare l'esborso cash per Politano. Il prezzo di Squinzi è fissato, infatti, tra i 25 e i 30 milioni di euro, con l'Inter che potrebbe mettere a bilancio l'acquisto del 24enne romano da luglio o tra un anno (in caso di prestito con obbligo di riscatto), procedendo invece con l'incasso immediato per i cartellini dei 3 baby.L'alternativa numero 1 di Spalletti per l'esterno destro d'attacco rimane Simone Verdi, stessa valutazione di Politano, ma sempre più indirizzato verso Napoli dal Bologna. Obiettivi possibili, ma da luglio, i brasiliani Malcom e Marlos. Il primo apprezzatissimo da Ausilio, ma dai costi elevati (40 milioni la richiesta del Bordeaux), il secondo più accessibile (25-30) e utilizzabile anche da mezzala.Insomma, al vaglio del ds tanti nomi e a conferma della possibile rinuncia a Candreva (per 15 milioni), indipendentemente dai lavori in corso con l'ex laziale per il rinnovo (dal 2020 al 2021). Ancora stand-by invece sul versante-Icardi, alle Seychelles tra un selfie e l'altro ma sempre in attesa di chiamate dalla società per il nuovo contratto. Il summit per adeguamento di ingaggio e clausola potrebbe andare in scena nel weekend. O, nella peggiore delle ipotesi, a fine giugno, in tempo per evitare scippi dall'estero (per 110 milioni) dal primo al 15 luglio.riproduzione riservata ®