«Inter, per il derby punto su Icardi»

Alessio AgnelliMILANO - «Meglio Icardi di Higuain. Con il Milan servirà la partita perfetta». Vietato commettere errori e attenzione massima in ogni reparto, tanto poi ci pensa il capitano. A 4 giorni dal primo derby della Madonnina con la maglia dell'Inter, Matteo Politano, contro i rossoneri di Gattuso, punta tutto sul talento e sul killer-instinct di Mauro Icardi, certo del buon esito della sfida nella sfida tra il Pipita e il rosarino «perché per me Icardi è più forte di Higuan - ha proseguito ai microfoni di Sportmediaset -. Mauro è un giocatore fortissimo, un attaccante straordinario dentro l'area di rigore e in giro ce ne sono pochissimi come lui. All'inizio è stato difficile imparare a servirlo nel modo giusto, però durante gli allenamenti riesci a capire i suoi movimenti, che sono eccezionali. E ora va meglio».Per domenica l'obiettivo è il primo assist per il capitano (dopo quello a De Vrij contro il Torino alla seconda giornata). E, perché no, anche il primo gol nel derby da debuttante, proprio come Antonio Candreva, l'ultimo a riuscirci (il 20 novembre 2016, per il primo pari nerazzurro, 2-2 il risultato finale). «Contro i rossoneri servirà la partita perfetta - ha concluso Politano -. Il Milan è una squadra forte, con giocatori forti, sarà una bellissima partita. E spero di giocare, di far bene e di rendere la città orgogliosa di noi».Secondo esordiente sicuro (gli altri De Vrij, Nainggolan e, forse, Vrsaljko), Kwadwo Asamoah, ad Appiano da ieri e già focalizzato sui prossimi impegni da brividi dell'Inter dopo la parentesi con il Ghana. «Il derby è una partita importante per i tifosi e per noi giocatori- ha dichiarato l'ex juventino a InterTv -, stiamo lavorando molto bene per dare continuità alle nostre vittorie a cominciare dal derby, la partita più bella, che vogliamo portare a casa».Si giocherà in un Meazza sold out e, nella stragrande maggioranza, interista. «Un motivo in più per ottenere un buon risultato- la chiosa finale di Asamoah -. Dopo la sosta, abbiamo un calendario difficile e non sarà facile ripartire. Ma dobbiamo farlo, perché siamo sulla strada giusta. Dopo il Milan ci sarà la Champions e il derby potrebbe darci una spinta anche per Barcellona. Io farò sempre il massimo per aiutare la squadra. Ogni volta che gioco metto tutto ciò che ho in campo, anche se per pochi minuti». Vero.