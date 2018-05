«Inter, ora voglio la Champions»

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Mai pensato di andarmene dall'Inter. Milan rimane a Milano». Con Icardi è sicuramente il nerazzurro più apprezzato oltreconfine e quello dalle tante vie di fuga (su tutte City e Barça) in caso d'addio. Ma nella testa di Milan Skriniar, per ora, c'è solo l'Inter e la prossima stagione in nerazzurro, tra campionato e «Champions, l'obiettivo era tornare in Europa con questa maglia - ha sottolineato il centrale slovacco - e non mi sono preoccupato delle voci di mercato, A Milano sono felice, non ho mai giocato lontano dall'Italia e il tema futuro non è stato mai affrontato. Quindi Milan resta a Milano, con l'intenzione di fare un'ottima Champions e di andare sempre più in alto in campionato: il prossima anno sarà ancora migliore». Come l'ingaggio dello slovacco (1,2 milioni a stagione), in odore di rinnovo al raddoppio.Prima, però, andrà risolta la grana Icardi, con appuntamento ai primi di giugno tra Ausilio e Wanda Nara, per discutere di prolungamento (fino al 2022), clausola (da 110 a 180 milioni) e nuovo stipendio (8 milioni, la richiesta del rosarino).«Relax rimane» il tweet di Lady Icardi, a tranquillizzare tutti ieri sera. Oggi sbarcherà, invece, a Malpensa Lautaro Martinez, futuro partner di Maurito. Domani le visite mediche e la firma sul quinquennale con l'Inter. Strade impervie, infine, per i riscatti di Cancelo e Rafinha. Per Dalbert sondaggio del Borussia Dortmund.riproduzione riservata ®