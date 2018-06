Inter-Ninja si fa mercoledì

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Ninja-Inter: si tratta ancora sul prezzo, sul piatto anche Pinamonti. Non è bastato il summit dei giorni scorsi tra il diesse Piero Ausilio e il corrispettivo giallorosso Monchi, incaricato della cessione del belga da Pallotta, per arrivare ad un'intesa di massima sul costo del cartellino e vestire Radja Nainggolan di nerazzurro. Inter e Roma avranno bisogno di un supplemento di discussioni per la definitiva fumata bianca, ma la rotta è tracciata e il secondo appuntamento tra club, già in programma per mercoledì, fortemente indicativo di una trattativa (quasi) ai titoli di coda.Il lieto fine potrebbe, infatti, arrivare a stretto giro di posta grazie ad Andrea Pinamonti, una contropartita a cui Monchi (finora poco attratto dai baby proposti dall'Inter) potrebbe finalmente aprire, garantendo a Suning anche un'importante plusvalenza (tra gli 8 e i 9 milioni). Oltre al nuovo assistito di Raiola, pronta anche un'offerta al rialzo di 26 milioni cash per il cartellino del Ninja. E, a conti fatti, vicinissima ai 35 milioni richiesti dalla Roma per il nullaosta.Quello del Tottenham per Mousa Dembélé potrebbe, invece, arrivare grazie a Danilo D'Ambrosio, obiettivo a sorpresa degli Spurs. Di 20 milioni (30 di richiesta, 10 di offerta nerazzurra), al momento, la forbice tra club, con l'Inter disposta ad inserire nei discorsi anche il portoghese Joao Mario. Carta Eder, invece, per sbloccare lo stallo con il Sassuolo per Matteo Politano. Note le richieste di Squinzi: 30 milioni. Ma, con l'italo-brasiliano (10 di valutazione) e con il primavera Zaniolo( proposto anche alla Roma, 6-7 milioni), Suning potrebbe abbattere i costi e assicurarsi anche l'azzurro. Ma non solo. Per gli esterni d'attacco, attenzione anche a Malcom, classe '97 brasiliano del Bordeaux. Il lavoro di Federico Pastorello, intermediario nell'operazione, ha prodotto, infatti, l'apertura dei francesi all'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto. Da limare il costo del cartellino, fissato a 40 milioni dai transalpini.riproduzione riservata ®