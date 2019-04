Inter, nel mirino Rakitic punta pure a De La Vega

Alessio Agnelli

MILANO - Dopo Gündogan anche Lukaku e Rakitic sotto la lente di Ausilio. Non che ce ne fosse bisogno, visto il palmares e la reputazione dei giocatori in questione, ma la missione inglese del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, dopo Londra (per Tottenham-City di martedì), ha fatto scalo anche a Manchester, per United-Barça di ieri sera, con Ivan Rakitic e Romelu Lukaku tra gli osservati speciali.

Il centravanti belga dei Red Devils è in corsa con Dzeko e Zapata per il dopo Icardi. Il nazionale croato del Barcellona, invece, la prima scelta a centrocampo, per alzare il tasso d'esperienza e qualità. E opzione prioritaria anche a Ilkay Gündogan, monitorato con un giorno d'anticipo ma ancora in seconda fila rispetto a Rakitic. Marotta & Ausilio non lasceranno infatti nulla d'intentato per l'asso blaugrana, in bilico fra la permanenza (Valverde ne ha chiesto pubblicamente la riconferma) e l'addio al Barça (per 40 milioni). Piano B il tedesco di origini turche dei Citizens, in scadenza nel 2020, tra i 30 e i 40 di valutazione. Poi, fra i made in Italy occhi sul cagliaritano Nicolò Barella, già oggetto di discussione con Giulini (richiesta 50 milioni), e sul romanista Lorenzo Pellegrini (costo 30 milioni, da clausola di recesso pagabile in 2 tranche), perché i rinforzi in mediana saranno due.

Intanto, in Argentina, passi in avanti per il gioiellino del Lanus Pedro De La Vega, esterno d'attacco classe 2001 «molto simile a Federico Chiesa» (il commento di Lorenzo De Santis, l'intermediario che ha condotto la trattativa pro Inter). Offerti 12 milioni di dollari più bonus, con il Lanus che ne chiede 16 (bonus esclusi) per il closing. Anche in questo caso, l'obiettivo è bruciare la concorrenza, sulla falsariga dell'operazione-Lautaro con il Racing a inizio 2018.

El Toro ora è un punto fermo per l'immediato e per il futuro. E da domenica sarà di nuovo a disposizione (ieri primo allenamento in gruppo per Lautaro Martinez, al pari di De Vrij, recuperato), e per la prima volta in vantaggio su Icardi, per il ruolo di centravanti contro il Frosinone. «All'Inter si sente amato da tutti - ha chiosato a fcinternews.it Beto Yaque, agente di Lautaro -. Il gol con il Milan è stato molto importante per lui e per la squadra, ora è recuperato e pronto per tornare dalla prossima».

