Inter-Nainggolan, siamo ai dettagli

Alessio AgnelliMILANO - Nainggolan, si accelera: nell'affare anche Pinamonti e Zaniolo. Nelle prossime 24 ore Inter e Roma si metteranno di nuovo a un tavolo per definire anche gli ultimi dettagli di una trattativa già scritta, e fortemente voluta da Luciano Spalletti. Ma l'imminente chiusura dei lavori tra Ausilio e Monchi per Radja Nainggolan ha trovato due indirette conferme anche nella giornata di ieri (la prima di riflessioni e senza contatti telefonici sull'asse Milano-Roma da una settimana a questa parte), con l'ingaggio quasi definito dai giallorossi del Flaco Pastore, erede del belga, e con il blitz del 30enne di Anversa a Trigoria, per un summit con la dirigenza e un ultimo saluto ai tifosi («Ci vediamo a Milano» avrebbe chiosato il Ninja, all'uscita dal centro sportivo giallorosso poco dopo le 13).Oggetto di discussione il possibile closing con i nerazzurri già a stretto giro di posta, con Monchi pronto ad aprire a due contropartite tecniche di casa Inter. L'offerta di Suning prevede, infatti, Andrea Pinamonti e Nicolò Zaniolo in giallorosso a titolo definitivo (con diritto di recompra per 12-14 milioni di plusvalenze), più un conguaglio cash di 20 milioni di euro per il pupillo di Spalletti. La Roma punta a ottenerne 25, fermo restando l'interesse per i due classe '99 nerazzurri e l'intenzione di chiudere in tempi brevi. Appuntamento, invece, a metà luglio per Mousa Dembélé, connazionale del Ninja e ai mondiali con il Belgio di Martinez.Per il mediano del Tottenham concorrenza dalla Cina e valutazione fuori budget (30 milioni per un 31enne in scadenza nel 2019; sui 10 la prima offerta di Suning), ma Ausilio conta di spuntarla e a prezzi low cost. Alternativa a costo zero William Carvalho, che potrebbe rescindere dallo Sporting.Intanto, nuovo incontro in sede con l'agente di Davide Zappacosta (e di Vecino, per il rinnovo) . Tra i terzini destri monitorati, pure Vrsaljko, Romulo (svincolato) e Bereszynski. E sulla fascia offensiva torna di moda Malcom: il Bordeaux disposto ad aprire al prestito.riproduzione riservata ®