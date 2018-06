Inter-Nainggolan: è fatta

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Nainggolan vicinissimo, Brozovic il sacrificato per fargli spazio in Europa? In casa Inter prosegue il forte pressing di Suning sul Ninja, promesso sposo di Spalletti e sempre più in odore di divorzio dal club Pallotta, che ha aperto al nerazzurro («Andrà all'Inter», la conferma ad alcuni tifosi, a margine di una serata a Napoli), prima dell'immediata, e tattica, marcia indietro di ieri («Nulla di serio in ciò che ho detto»).Ma, per far fronte all'acquisto del belga (tra i 30 e i 40 milioni) e poterlo avere a disposizione nella prossima edizione di Champions League, Ausilio dovrà metterci del suo e, forse, ricorrere a qualche uscita di peso, per stare nei paletti Uefa. Il regolamento prevede un elenco a saldo zero, con entrate proporzionate alle uscite e con punto di riferimento la lista presentata nel 2016 per l'Europa League. Nel computo, non potranno rientrare ad esempio i Primavera (eccetto Pinamonti, presente 2 anni fa), utili per il pareggio di bilancio entro il 30 giugno. Ma Suning potrà partire da un tesoretto di 55 milioni (tra saldo positivo - 13 milioni - e le cessioni di Banega, Medel, Melo, Ansaldi e Murillo, in lista 2 anni fa) e dal ricavato delle possibili uscite di Nagatomo e Biabiany, per centrare l'obiettivo.Resta, però, il problema degli acquisti perfezionati negli ultimi 18 mesi (Skriniar, 23 milioni, Vecino, 24, Gagliardini, 22, Valero, 5,5, Martinez, 22), da inserire con qualche rinuncia, e dei nuovi arrivi come Nainggolan e Politano, a rischio Europa senza tagli eccellenti. Di quella lista facevano parte anche Candreva ed Eder, sul mercato. Come i 3 big Icardi, Perisic e Brozovic. I primi intoccabili, Epic Brozo tra color che son sospesi (c'è anche una clausola di 50 milioni) e «seguito da diversi grandi club - ha confermato l'agente del croato, Miroslav Bicanic -. In molti hanno chiesto informazioni su Marcelo. Lui considera l'Inter casa sua, ma dipende dalla società e dal mercato».riproduzione riservata ®