INTER... MINABILE

Alessio AgnelliMILANO - Interminabile: negli ultimi 12 minuti 11 gol segnati tra campionato e Champions e 12 punti in più. Una squadra che non muore mai e che «combatte sempre fino alla fine» per la felicità di Steven Zhang, neoeletto presidente e il primo a sottolinearne, via Instagram, attitudine, caparbietà e cuore da fondista nell'immediato post-partita di Inter-Barcellona e il mattino seguente, con messaggio social a «una squadra che merita tutto. Sono molto orgoglioso».Contro l'11 di Valverde, Icardi e compagni si sono piegati, soffrendo il collaudato tiki taka blaugrana e la caratura individuale degli avversari, ma senza mai spezzarsi e restando sul pezzo e in partita fino al pareggio di Maurito, a 3 minuti dal termine e in piena zona Cesarini, come d'abitudine in stagione, per un punto d'oro e importantissimo in ottica qualificazione. Con l'1-1 di martedì e la sconfitta tramutata in vittoria contro il Tottenham (con reti di Icardi e Vecino all'86' e al 92') nella gara di esordio, sono, infatti, 4 (su 7 totali) i punti conquistati dai nerazzurri nei finali di partita di Champions League.In serie A, invece, 8 punti in più, grazie alle reti del solito Icardi contro Spal (al 78') e Milan (al minuto 92) e ai gol decisivi di D'Ambrosio (78') e Brozovic ('94) con Fiorentina e Samp, passando dal pareggio ai 3 punti. Solo Candreva (a segno a Bologna all'83'), Politano (con il Cagliari, all'89') e la coppia Joao Mario-Nainggolan (in rete sabato scorso contro il Genoa nel recupero) non hanno portato benefit in classifica. Ma il dato è di assoluto rilievo: 11 gol in totale dal 78' in avanti, pari al 42% del fatturato di squadra (26 reti) tra campionato e Champions. «Con il Barcellona è arrivato un bel punto - ha chiosato Borja Valero a uefa.com -. Siamo stati in partita per tutta la gara, non abbiamo mai mollato e siamo andati fino in fondo a prenderci questo punto».Un pareggio «importante per la qualificazione - ha sottolineato Marcelo Brozovic -. È stata una partita davvero difficile, contro una delle squadre più forti al mondo».Ma l'Inter ne è uscita indenne, come Spalletti che «ha trovato il bandolo della matassa. La sua è una squadra completa in ogni reparto e pare abbia trovato il modo di giocare più idoneo, riuscendo a far rendere al meglio i giocatori di cui dispone - il commento di Massimo Moratti -. La sfida di domenica con l'Atalanta? Altrettanto importante e difficile, campo ostico storicamente, ci vorrà molta concentrazione per vincere». Staremo a vecdere, appunto.riproduzione riservata ®