Inter-Milan 6 a 3: non è il pronostico del derby di sabato, ma il punteggio finale della prima partita giocata a San Siro, un'amichevole tra le milanesi. Esattamente 93 anni fa, il 19 settembre 1926. Promotore dello stadio, solo l'anno prima, il presidente del Milan Piero Pirelli: pagò tutto lui. Si scelse quella zona di prati vicino all'ippodromo. La struttura fu pensata dall'ingegnere Alberto Cugini e dall'architetto Ulisse Stacchini, ed era composta da quattro tribune rettilinee, una parzialmente coperta. Ci stavano 35mila spettatori. Prima partita ufficiale il 3 ottobre: Milan 1 - Sampierdarenese 2. Il resto è storia. La storia della Scala del calcio, acquistata nel 1935 dal Comune che diede inizio alle operazioni di ampliamento che hanno via via trasformato lo stadio in quello che è ora. Nel 1980 l'impianto venne intitolato alla leggenda del calcio Giuseppe Meazza, che indossò entrambe le maglie. Ma per i milanesi resta e resterà San Siro.

