Inter-Maurito, è addio lo United offre Lukaku

Alessio Agnelli

MILANO - Icardi, lo United mette sul piatto Lukaku. Magari non esattamente il prospetto di bomber seguito in casa Inter per il post Maurito, tenuto conto dell'esplosione di Lautaro Martinez e della ferma intenzione di agevolarla con un centravanti-chioccia, meno costoso ed ingombrante rispetto al belga. Ma Romelu Lukaku, 26 anni tra un mese (il 13 maggio) e già a 232 reti in carriera tra Nazionale (con il Belgio 45 in 79 presenze) e squadre di club (187 in 403 gettoni; a Manchester 42 in 88 partite giocate), potrebbe rappresentare, per physique du rôle, blasone e grande appeal internazionale, l'occasionissima non preventivata ma da cogliere al volo per Suning. Secondo i media britannici, i Red Devils sarebbero, infatti, disposti a privarsene, inserendolo nei discorsi, prossimi e venturi, con l'Inter per Mauro Icardi, pallino di Solskjær.

Resta da capire se come pedina di scambio a parziale contropartita. O a quasi totale copertura del cartellino di Maurito. Alla luce della querelle appena conclusa, chiedere ancora 110 milioni (come da clausola, valida per i club d'oltreconfine, dal 1° al 15 luglio) per il rosarino sarebbe quasi anacronistico.

Più al passo coi tempi una valutazione tra i 70 e gli 80 milioni di euro per Icardi. Ma la stessa che fanno i Red Devils di Lukaku. E, di conseguenza, primo scoglio da superare nei discorsi tra club. Senza contare il parere di Maurito, al momento più orientato verso altri lidi (in Italia Juve e Napoli alla finestra, in Spagna Real e Atletico Madrid) e in attesa degli eventi.

L'alternativa low cost per la sostituzione di Icardi si chiama Edin Dzeko, in uscita da Roma e tesserabile con una ventina di milioni. Il bosniaco, 33 anni e molte stagioni di Champions alle spalle, garantirebbe esperienza e i giusti spazi per Lautaro più e meglio di Lukaku, meno portato a condividere. Altro profilo monitorato Duvan Zapata, sui 35 milioni di valutazione, decisivo su suolo italico con l'Atalanta, ma senza credenziali oltreconfine. Per il dopo Perisic, invece, passi in avanti con Steven Bergwijn del Psv.

Con l'agente del 21enne olandese, contatto prima di Genoa-Inter di mercoledì scorso e bozza d'accordo. Resta da trovare la quadra con il club di Eindhoven, che chiede 30 milioni. In mediana sogno Rakitic e occhi (di Ausilio, ieri sera a Londra per Tottenham-Manchester City) sul tedesco lkay Gündogan.

Per l'immediato, invece, grana Brozovic per Luciano Spalletti. Ieri gli esami all'Humanitas: per il croato niente Frosinone e Roma. E Juve a rischio.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA