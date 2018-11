Inter, Marotta stregato da Suning

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Suning? Un grande gruppo, bella esperienza». E nessun altro commento, specialmente sull'Inter, il club che lo ha voluto più di tutti e che avrà il compito di riportare nel gotha del calcio mondiale e allo scudetto entro il 2021. Il piano di Suning è di quelli ambiziosi, ma Beppe Marotta, di rientro dalla Cina, una prima impressione sulla famiglia Zhang ha voluto comunque darla, sottolineando l'importanza del colosso asiatico dopo i primi summit programmatici con il presidente nerazzurro Steven e suo padre Jindong in quel di Nanchino.Nella tre giorni di incontri con i vertici di Suning, l'ex ad della Juventus ha convinto tutti per bagaglio d'esperienza e strategie di mercato messe sul piatto, ottenendo di rimando l'ok di Zhang Jindong (ultimo tassello mancante) e la massima disponibilità del patron asiatico ad investire nel progetto.Da oggi Marotta sarà di nuovo a Milano, per presenziare al Consiglio di Lega Calcio in programma in via Rosellini. E per iniziare a lavorare da nuovo amministratore delegato nerazzurro all'Inter che verrà insieme a Piero Ausilio.Ovviamente sotto traccia, e in attesa dell'annuncio ufficiale da corso Vittorio Emanuele, previsto per metà dicembre (dopo Juve-Inter, per evitare tensioni tra le tifoserie, già scatenate sui social sull'argomento-Marotta) e solo da formalizzare, vista l'intesa su tutto, da ingaggio e contratto (triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus) a deleghe (per l'area sportiva e il mercato), da mettere nero su bianco in tempi brevi. Lunedì tornerà, invece, in Italia Steven Zhang, l'artefice dell'operazione e subissato di richieste di mercato dai tifosi dopo un post su Instagram («Sempre bello tornare»), con foto dal Bellagio Suning Hotel di Nanchino.Il nome più ricorrente quello di Modric, candidato al Pallone d'oro. Ma, tra i desiderata per gennaio, sempre in voga anche l'ex Rafinha, che (ri)apre. «Ha bisogno di un club che gli garantisca continuità d'impiego. Valutiamo tutto - ha chiosato il padre-agente Mazinho -, anche andare via nella prossima finestra di mercato». In ottica Frosinone, buone notizie da Nainggolan, in gruppo da ieri e in odore di un provino pre-Tottenham contro i ciociari. Con i compagni anche Perisic e Brozovic, a parte Vrsaljko.