Inter-Marotta: in Cina c'è la firma

Alessio AgnelliMILANO - Marotta, è scattato il count-down, poi sarà sfida alla Juve anche per Rabiot. Non solo i tanti baby talenti italiani, già nei radar di Ausilio e approvati anche dall'ex amministratore delegato della Juventus che li seguiva da tempo per Madama. Con l'imminente approdo di Beppe Marotta all'Inter (l'ad è già in Cina: vertice col patron Zhang e il figlio Steven per definire accordo e ruoli): sarà scontro totale con i bianconeri pure oltreconfine e per un'occasionissima di mercato che fa gola a molti: Adrien Rabiot, jolly di centrocampo del Psg, tra i parametri zero più ambiti per la prossima estate.Sul classe '95 transalpino in regime di svincolo il prossimo 30 giugno, in vantaggio Juve e Barcellona, al momento il club più accreditato in virtù dei discorsi avanzati (secondo Sport, con offerta d'ingaggio già recapitata, pari a 9 milioni a stagione contro i 3 attuali) con la madre-agente del giocatore. Ma Rabiot sarà una delle prime questioni in agenda anche per Marotta, una volta entrato in carica.La trattativa tra l'Inter e l'ex ad bianconero è infatti alla fase della stesura dei contratti, con lo studio notarile Ricci-Radaelli già al lavoro sulle deleghe (per i rapporti istituzionali e il mercato) spettanti al nuovo amministratore delegato nerazzurro.Per il nero su bianco, ancora una decina di giorni, due settimane al massimo (Steven Zhang sarà di nuovo a Milano da lunedì prossimo). Poi, Marotta potrà iniziare a discutere ufficialmente con Ausilio di Rabiot (il francese sarà libero di firmare con altri club da febbraio) e di Modric, mai uscito dai radar e il vero, grande obiettivo per gennaio. I contatti tra l'Inter e l'entourage del fuoriclasse croato proseguono, infatti, sotto traccia. Pro Suning i buoni rapporti tra Beppe Marotta e Florentino Perez per ricucire lo strappo diplomatico di quest'estate e riaprire un canale.Quindi, i giovani, meglio se italiani, altro punto-cardine del Marotta pensiero. Per Sandro Tonali («Preferisco rimanere in Italia», costo 20-25 milioni) del Brescia è sfida lanciata a Madama. Come per Barella, Mancini e Chiesa, altri obiettivi condivisi per giugno. Tra i 40 e i 50 milioni il costo del cagliaritano, con Giulini aperto a contropartite tecniche. Sui 25 l'atalantino (prima alternativa Andersen della Samp), fra i 60 e i 70 il viola (Martial secondo in lista). Intanto, in nazionale, problemi per Vrsaljko, sostituito al 26' di Inghilterra-Croazia di ieri. Il ct Dalic ha minimizzato a fine gara, nelle prossime 24 ore gli accertamenti all'Humanitas.