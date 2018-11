Inter-Marotta, ci siamo

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Marotta all'Inter, ci siamo (quasi) e anche Pirelli gli dà il benvenuto. Una trattativa fortemente voluta da Steven Zhang e iniziata più di un mese fa, dopo l'annuncio delle dimissioni del dirigente varesino da amministratore delegato della Juventus. Entro la fine di novembre, primi di dicembre al massimo, Beppe Marotta si legherà al club di corso Vittorio Emanuele per le prossime tre stagioni, diventando il nuovo braccio destro e il primo colpo a livello dirigenziale del neoeletto presidente. Zhang Jr ha bruciato la concorrenza della Figc, accelerando deciso negli ultimi 10 giorni, dopo la seconda e ultima rescissione di Marotta (dall'incarico di direttore generale) con i bianconeri, e mettendo sul piatto un ingaggio da 3 milioni netti l'anno, premi e bonus inclusi.Resta solo l'ultimo step del nero su bianco, verosimilmente nell'ultima settimana di novembre al rientro di Steven Zhang dalla Cina, anche per consentire a Marotta di entrare in carica dai primi di dicembre, in tempo per il mercato invernale e per il primo incrocio da ex con la Juventus (il 7, all'Allianz Stadium). Ma, a questo punto, una formalità dopo le ammissioni del diretto interessato («L'Inter? Una possibilità») e l'approvazione tra le righe di Marco Tronchetti Provera, Ceo del main sponsor nerazzurro Pirelli e convinto «dalla professionalità di Marotta. Sono decisioni della società, sono tutti professionisti che conoscono bene il calcio e qualsiasi apporto in questo senso è il benvenuto».Beppe Marotta affiancherà Alessandro Antonello nel ruolo di amministratore delegato, aiutando anche il direttore sportivo Ausilio nelle tematiche di mercato. Per ora, quindi, nessuna rivoluzione in società e tutti sicuri del posto, anche il CFOO Gardini, uomo di fiducia di Zhang Jindong. Per Marotta non è, invece, da escludere anche un blitz a Nanchino nei prossimi giorni per conoscere il patron di Suning prima della firma. E Tronchetti si complimenta «con la famiglia Zhang, che sta dimostrando una rinnovata passione per la squadra, tornando a investire dopo un periodo particolare - la chiosa del Ceo di Pirelli -. Steven Zhang sarà un presidente appassionato, per lui l'Inter non è solo un veicolo di marketing».riproduzione riservata ®