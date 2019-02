Inter, Marotta blitz ad Appiano Spalletti richiamato all'ordine

Alessio Agnelli

MILANO - Priorità all'Inter e fra Marotta e Spalletti torna il sereno. Alla fine, si sono visti nei tempi e nei modi preannunciati, trincerandosi nel quartier generale nerazzurro di Appiano all'ora di pranzo, dopo l'allenamento di ieri, e trovando, nei risultati e negli obiettivi (il pass per la prossima edizione di Champions League, imprescindibile, e l'Europa League, al via da domani) ancora a porta, un comune punto d'interesse per voltar pagina e ripartire. Ma, in casa Inter, un po' di fastidio e di imbarazzo, evitabile, è rimasto per l'invasione di campo di Luciano Spalletti sul rinnovo di Icardi («da definire al più presto» il diktat del toscano).

E Beppe Marotta glielo ha fatto presente, con toni distesi ma fermi, nell'atteso faccia a faccia, richiamando il tecnico all'ordine, e al low profile mediatico nelle prossime interviste, per difetto di competenza e quieto vivere.

Del prolungamento, con ricco adeguamento dell'ingaggio con il capitano, se ne occuperà, infatti, la dirigenza (ieri schierata anche con Gardini e Ausilio alla Pinetina) nei tempi opportuni (con ogni probabilità, dopo il ritorno dei 16esimi di Europa League con il Rapid, in programma il 21 febbraio) e lontano dai riflettori. A Spalletti, invece, il compito di risollevare l'Inter in campo, confermando i progressi evidenziati a Parma anche a Vienna, nell'esordio in Europa League di domani sera (ore 18.55) contro i padroni di casa del Rapid.

Anche in considerazione dell'ombra lunga di Conte e Mourinho per giugno. E di un futuro in nerazzurro (da contratto fino al 2021) strettamente connesso ai risultati per il nocchiero di Certaldo.

Insomma, pace fatta. O, meglio, tregua nell'interesse comune, l'Inter, al 3° posto in serie A e a caccia di nuove conferme anticrisi anche in Europa. Domani, a complicare i piani di Spalletti contro il Rapid Vienna, le squalifiche di Brozovic e Skriniar, ereditate dalla Champions.

In particolare, quella del croato, con coperta corta in mediana per i forfait obbligati di Joao Mario e Gagliardini (fuori lista con Dalbert) e le condizioni non ottimali di Borja Valero.

Lo spagnolo (leggero risentimento al ginocchio destro) si è allenato in gruppo anche ieri e dovrebbe far coppia con Vecino, a protezione della difesa. Dietro Miranda per Skriniar. Davanti, riecco Politano tra i titolari e Keita in panchina. A completare il reparto, Nainggolan, Perisic e Icardi, in vantaggio su Lautaro Martinez.

