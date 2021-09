Inter, Lautaro e i suoi fratelli: 5 rinnovi per evitare sorprese

Alessio Agnelli

Operazione rinnovi: con Lautaro quasi ufficiale, l'Inter ne blinda altri quattro.

Se per El Toro, già d'accordo su tutto con la società, sembra solo questione di ore (o di pochi giorni, al massimo) per l'annuncio del rinnovo dei voti in nerazzurro fino al 30 giugno del 2025, in viale Liberazione si continua a lavorare anche ai contratti di Brozovic e Barella, di Skriniar e De Vrij, gli altri 4 big meritevoli di prolungamenti al rialzo (e anti-scippo) dopo uno scudetto da primi attori.

Nello scorso weekend, ha rubato la scena Lautaro Martinez, segnando a Verona e strappando con il suo agente Alejandro Camano un rinnovo da 6 milioni netti l'anno, bonus esclusi, per le prossime 4 stagioni, contro i 2,5 dell'ultimo contratto. A conferma di un nuovo status nello scacchiere di Inzaghi e nell'Inter per El Toro di Bahia Blanca, da spalla (di Lukaku) a frontman nerazzurro. Ma vittoria anche per Marotta e Ausilio, che hanno ottenuto ciò che volevano nella trattativa con Camano. Ovvero eliminare la clausola di recesso (di 111 milioni) di Lautaro, una spada di Damocle che avrebbe consentito all'argentino di liberarsi unilateralmente al termine di ogni stagione, nella prima metà di luglio, e cancellata con grande soddisfazione dell'ad.

El Toro segue Alessandro Bastoni, il primo a rinnovare (a 2,8 mln fino al 2024) in luglio. E apre la strada a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, i prossimi in lista e in attesa di un aumento. Il croato, in scadenza nel 2022, parte da una richiesta di 5,5 milioni a stagione, bonus esclusi, per prolungare fino al 2024. Possibile chiusura a 5, bonus compresi, in linea con lo stipendio di Calhanoglu.

Stesso discorso per Barella: 4,5 milioni netti l'anno, dai 2,5 attuali, come premio al merito. Quindi, i signori della difesa: Milan Skriniar e Stefan De Vrij, scadenza 2023 per entrambi, ma già in elenco per un sostanzioso aumento d'ingaggio ( da 3, lo slovacco, e 3,5, l'olandese, a 5 comprensivi di bonus) a stretto giro di posta.

