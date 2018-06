Inter-Juventus chi vince oggi trova in finale la Fiorentina

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - La Fiorentina è la prima finalista per lo scudetto Primavera. I viola hanno battuto 2-0 l'Atalanta nella semifinale giocata Ricci di Sassuolo. A segno Gori al 17' e Diakhaté al 77'. La squadra di Emiliano Bigica rischia di ritrovarsi, sabato al Mapei Stadium di Reggio Emilia ancora l'Inter. Come nella finalissima del 2017 e come nell'ultimo atto del recente Torneo di Viareggio.I nerazzurri di Stefano Vecchi devono superare oggi l'ostacolo Juve, sempre al Ricci (alle 18), nella seconda semifinale. «È vero che abbiamo vinto già due titoli, ma vogliamo il terzo», ha dichiarato il difensore centrale dell'Inter Manuel Lombardoni. «La Juve è una squadra forte, ha qualità tecniche e fisiche. Quest'anno abbiamo fatto un pari e una vittoria, sono duri da affrontare e dovremo dare il meglio di noi stessi per superare il turno». I bianconeri non vincono lo scudetto Primavera dal 2006. Tra i recenti precedenti di peso del derby d'Italia baby c'è la finale di Coppa Italia Primavera 2016, con il trionfo dell'Inter a San Siro.