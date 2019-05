Inter, ipoteca Champions

Massimo Sarti

MILANO - Contro il già retrocesso Chievo contava solamente vincere per l'Inter. Missione compiuta a San Siro, con una rete per tempo. Al 39' vantaggio di Politano (sbloccatosi dopo oltre due mesi, ma poi costretto a uscire per una distorsione alla caviglia sinistra), con una botta mancina dal limite che baciava il primo palo e si infilava alle spalle di Semper.

Il raddoppio all'86' con Perisic, pronto ad insaccare la respinta del legno dopo una bordata di Cédric. Lo stesso croato, a metà ripresa aveva a sua volta colpito il palo. 2-0 arrivato con i gialloblù in dieci per l'espulsione al 76' di Nicola Rigoni. «Le altre avevano vinto e un po' di pressione c'era. Belli o brutti, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto», inno al pragmatismo a cura di Radja Nainggolan. «Abbiamo avuto maturità e lucidità nel non sbagliare la scelta da fare. Siamo stati ordinati e creato molte occasioni per mettere in sicurezza la partita, seppur con qualche difficoltà», ha commentato Spalletti.

Il traguardo della Champions League è ora più vicino per i nerazzurri, tornati al terzo posto con una lunghezza di vantaggio sull'Atalanta. Ma soprattutto di nuovo a +4 sulle quinte Milan e Roma. Con altri tre punti nelle ultime due giornate (domenica sera a Napoli e nel turno conclusivo del 26 maggio di nuovo al Meazza contro l'Empoli) Handanovic e compagni avranno centrato l'obiettivo, indipendentemente dai risultati delle avversarie.

Poi sarà futuro. Con Spalletti in panchina? «Le voci su Antonio Conte? Bisogna sostenere questo confronto dialettico che non è facile, perché infastidisce. Va riconosciuto il lavoro di Spalletti. Sta portando la squadra in Champions nel migliore dei modi. Non riesco a capire le critiche. Conta la classifica, il resto crea turbative», ha detto l'ad Beppe Marotta. «Io nervoso? Sono tre mesi che si dicono le stesse cose. Io mi difendo e difendo l'Inter. Tutti gli interisti devono difendersi. Marotta cerca di fare il meglio per la società, ma vedo disparità nei trattamenti». Così Luciano Spalletti sui rumors che lo riguardano.

Futuro con o senza Mauro Icardi? L'ex capitano, schierato titolare, è rimasto ancora a secco (il gol su azione gli manca da dicembre) ed è uscito tra i fischi di buona parte dello stadio al momento del cambio con Lautaro Martinez.

«Qualunque sia l'allenatore la prossima stagione, lui è convinto di rimanere», ha ribadito in tv nelle scorse ore la moglie-agente Wanda Nara.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

