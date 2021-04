Inter, il ritorno di Zhang: manovre in vista per la Champions che verrà

Alessio Agnelli

Futuro, mercato e rinnovi: Zhang Jr di rientro a Milano per far chiarezza su tutto. Dagli sviluppi societari per prestiti-ponte e cessione di quote nerazzurre (il 31,05%, attualmente di Lyon Rock), al primo scudetto dell'era Suning, in dirittura d'arrivo, come i prolungamenti dei big (su tutti quello di Lautaro, già definito e solo da sottoscrivere con i nuovi agenti dell'argentino, ma anche di Barella e Bastoni) e un budget di mercato da 4 colpi in canna, per essere ad altezza Champions.

Steven Zhang, dirigenza e tecnico dell'Inter avranno molto di cui parlare, quando il presidente farà rientro da Nanchino. L'appuntamento potrebbe andare in scena la prossima settimana, tenuto conto dei 14 giorni di quarantena previsti all'arrivo e dell'intenzione di Zhang Jr di essere materialmente sul campo per il 19° tricolore (in odore di matematica fra Crotone, il 1° maggio, e Sampdoria, in casa, il 9) del club.

Al più tardi, entro fine mese. Ma, con i segnali di continuità arrivati nelle ultime settimane da Suning, Marotta, Ausilio e Antonio Conte, nelle vesti di suggeritore, hanno già iniziato a programmare anche la prossima campagna-acquisti, all'insegna 4-5 ritocchi, ma tutti di qualità. Come vice (ed erede dal 2022-23) Handanovic, il preferito è Juan Musso, valutato 20 milioni dall'Udinese.

E, sempre in Friuli, pure l'obiettivo numero 1 per il centrocampo del salentino: Rodrigo De Paul, costo 40 milioni, ma con Pinamonti e Agoumé, graditi ai Pozzo, a possibile, parziale contropartita.

Quindi, un esterno mancino di reti e gamba. Robin Gosens il sogno quasi impossibile (40 milioni), più percorribile la pista Emerson Palmieri (12). Forse un centrale difensivo di riserva (meglio se svincolato, come il napoletano Maksimovic, al vaglio). Sicuramente un vice Lukaku, con Luis Muriel (25-30 milioni) in pole e gli svincolati Aguero e Giroud in seconda e terza fila.

