Inter, il dubbio di Spalletti

Alessio AgnelliMILANO - Ancora a secco tra Inter e nazionale e al Centro Sportivo Suning con un giorno d'anticipo per rimediare. Come da programma, Mauro Icardi è rientrato nella tarda mattinata di ieri dagli States, per rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti dopo la parentesi in chiaroscuro con l'Argentina (85' e zero occasioni nel pareggio a reti bianche con la Colombia). E la prima tappa del capitano è stata subito ad Appiano Gentile per una seduta di scarico, fortemente voluta dal rosarino prima di imbarcarsi da New York e sintomatica della voglia di esserci già contro il Parma.L'obiettivo neanche troppo velato di Maurito è infatti una maglia da titolare nella sfida di domani al Meazza con i Ducali di D'Aversa, per sbloccarsi prima dell'esordio in Champions con il Tottenham. Ma l'ultima parola spetterà a Spalletti, che avrà modo di verificarne le condizioni nella rifinitura di stamane ad Appiano, in gruppo e a ritmi più intensi rispetto a ieri.Il piano A del tecnico di Certaldo, per ora, è Keita Baldé, al lavoro da mercoledì e al momento in pole position per un posto al centro dell'attacco contro il Parma (come a Bologna, con Lautaro in panchina e il capitano in tribuna). Anche se Mauro Icardi farà di tutto per riappropriarsi di maglia e gradi già nell'anticipo con gli emiliani, per porre fine ad un digiuno inusuale (dal suo arrivo in nerazzurro nel 2013-14 sempre a segno nelle prime 4 giornate di campionato) ed arrivare con le pile cariche al debutto in Europa contro gli Spurs. Quindi, ballottaggio aperto per il ruolo di centravanti.Ma nessun dubbio, da parte di Spalletti, sui tre che agiranno a supporto di Icardi o Keita contro il Parma, con Politano a destra, Nainggolan trequartista e Perisic (rientrato ieri ad Appiano e subito in gruppo) a sinistra. In mezzo al campo conferme anche per Brozovic e Gagliardini (escluso dalla lista Champions e in netto vantaggio su Vecino). Dietro, rientrato allarme per Vrsaljko (nessuna visita dopo il fastidio al ginocchio accusato in nazionale; ieri differenziato sul campo). Anche se il favorito per l'out di destra resta D'Ambrosio. In mezzo, probabile rilancio per Miranda, con De Vrij e Skriniar a giocarsi un posto. A sinistra Asamoah.riproduzione riservata ®