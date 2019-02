Inter-Icardi, venti di guerra Napoli e Juventus in agguato

Alessio Agnelli

MILANO - Libertà, scritto in inglese e a caratteri cubitali, quasi ad alimentare il livello di tensione e le voci d'addio. Con Wanda Nara a Dubai per una breve vacanza con i figli, nel primo pomeriggio di ieri ci ha pensato Mauro Icardi a inasprire lo scontro con l'Inter, postando su Instagram un messaggio tanto criptico, quanto indicativo dello stato d'animo e dei progetti per il futuro del rosarino: «FREEDOM», accompagnato da una foto con capellino e stessa scritta a corredo.

Se un semplice brand da pubblicizzare o un desiderio reale per la prossima finestra di mercato, sarà il tempo a dirlo. Intanto, Maurito il dubbio l'ha insinuato, complicando i piani di rinnovo di Beppe Marotta e Steven Zhang e aprendo a possibili, nuove soluzioni dalla prossima estate, preferibilmente in serie A, per l'impossibilità dei figli di Maxi Lopez di lasciare l'Italia.

Juve o Napoli insomma, con bianconeri e azzurri già in contatto con Wanda Nara. L'offerta di De Laurentiis è da leccarsi i baffi: 9 milioni complessivi, tra fisso (7) e bonus. Con l'Inter che sarà obbligata ad alzare la posta nell'imminente faccia a faccia con Wanda Nara per il rinnovo, se non vorrà essere respinta con perdite.

La proposta di Steven Zhang, sempre più spazientito, prevede infatti 7 milioni di fisso, più un altro in bonus. Difficile che, alla luce di fascia tolta e club interessati (all'estero anche Real e Atletico Madrid, Chelsea e Manchester United), Icardi possa accettare. La vita da separato in casa del rosarino è proseguita anche ieri ad Appiano, con la consueta seduta di fisioterapia in disparte e lontano dai compagni.

I contatti con il gruppo sono azzerati da San Valentino. Le scuse, pretese dai compagni per il ritorno in squadra, nemmeno un'ipotesi al vaglio di Maurito, che domani non sarà a Cagliari e, con ogni probabilità, nemmeno giovedì prossimo a Francoforte, nell'andata degli ottavi di Europa League con l'Eintracht.

Prima del 7 marzo, l'ex capitano verrà sottoposto a nuovi accertamenti a Rozzano, ma un suo reintegro immediato sembra difficile. Chissà che non aiuti in tal senso Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, che lo ha escluso dai pre-convocati per i due test match di fine marzo con Venezuela e Marocco e gli parlerà a stretto giro di posta. Con un intervento al ginocchio, la soluzione più gettonata da Wanda Nara, sarebbe a rischio non solo il finale di stagione con l'Inter ma anche la Coppa America con l'Albiceleste, in programma dal 14 giugno in Brasile. Parola ad Icardi

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA