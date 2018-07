Inter, Icardi e Spalletti: doppio rinnovo

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Nuova missione per Malcom, «il mister e il capitano rinnovano». Archiviate con successo le plusvalenze (51 milioni di ricavato contro i 45 richiesti dall'Uefa «ma aspettiamo l'ok da Nyon per certificare il dato»), l'Inter è finalmente pronta ad accelerare anche per Malcom Filipe de Oliveira, il secondo esterno d'attacco (dopo Politano, ma primo per importanza e prezzo) nel mirino, e per i prolungamenti di contratto di Icardi e Spalletti, come confermato dal CEO nerazzurro Alessandro Antonello. Con il brasiliano del Bordeaux c'è, infatti, un'intesa di massima per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.E con l'intermediario-Suning, Federico Pastorello, di nuovo in Francia da ieri, a stretto giro di posta potrebbe arrivare anche la fumata bianca con i transalpini per formula e costi dell'operazione-Malcom. Il Bordeaux chiede 40 milioni, tra prestito (7-8) ed obbligo di riscatto (32-33). L'Inter sembra intenzionata ad alzare la posta del prestito di altri 5 milioni, fermo restando il diritto di riscatto, pur di sbloccare lo stallo in tempi brevi. Da lunedì 9 in poi, ogni giorno potrebbe essere, invece, buono per il rinnovo con adeguamento di Icardi. Attualmente il capitano è ad Ibiza con moglie e figli per l'ultima tranche di vacanze. La clausola di recesso è attiva da domenica (fino al 15), ma «a oggi nessuna offerta indecente per Icardi. Mauro è il capitano dell'Inter - ha sottolineato Antonello a Radio Rai -, c'è un contratto in essere e la disponibilità di entrambe le parti a prolungare il rapporto».Esattamente come Spalletti, in odore di rinnovo biennale. «Ora siamo molto concentrati sul mercato, ma nelle prossime settimane discuteremo anche del contratto del mister- ha concluso il Ceo -. Dembélé? Ci sono dei contatti in essere, ma nulla di definito». L'appuntamento con il belga è a Mondiale, e a mercato in Cina (chiusura il 13 luglio), terminato. In settimana, possibili nuovi contatti con gli agenti Riso e Lucci per Vrsaljko, Florenzi e Zappacosta. Dopo Nainggolan e Politano, ufficiali da ieri anche De Vrij (fino al 2023, contratto depositato in Lega il 29 marzo e non a ridosso di Lazio-Inter come sosteneva Tare) e Asamoah (fino al 2021).riproduzione riservata ®