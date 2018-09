Inter-Icardi, ballano 2 milioni

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Maurito, tutto sbloccato: dopo l'eurogol agli Spurs al debutto in Champions, anche il primo centro in campionato a chiudere l'ultimo digiuno e la riapertura dei discorsi per il rinnovo. In sette giorni Mauro Icardi si è ripreso tutto, lasciandosi alle spalle i cattivi pensieri e giudizi di inizio stagione, con due reti a Tottenham e Fiorentina (tra l'altro avversaria più trafitta in carriera, con 11 gol), rigorosamente di martedì e dal peso specifico colossale per l'Inter di Spalletti. Ma le buone notizie, per il capitano, sono arrivate anche fuori dal campo.E tramite un contatto Piero Ausilio-Wanda Nara, andato in scena a inizio settimana, che ha riaperto la trattativa per il prolungamento - e adeguamento - di contratto fino al 30 giugno 2023. L'incontro si è tenuto nei nuovi uffici di Lady Icardi a Milano e, dopo 3 mesi e mezzo d'attesa, ha portato ad una prima offerta di Suning pari a 7 milioni di euro a stagione, bonus esclusi e quantificabili in altri 6-700mila euro se centrati. Ma nei piani della moglie-agente di Maurito c'è quota 9 milioni, tra quota fissa e variabile. E in linea con le proposte d'ingaggio arrivate a casa Icardi in estate e con lo stipendio di Higuain, termine di paragone utilizzato da Wanda Nara nel summit con Ausilio.Serviranno altre settimane e altri incontri, per ridurre la distanza tra le parti ed arrivare al closing. E attenzione anche alla clausola di recesso di 110 milioni, altro nodo del contendere, con l'Inter propensa ad eliminarla e Lady Icardi solo ad alzarla. Nell'attesa, per Maurito pronta una nuova maglia da titolare contro il Cagliari, per proseguire nella serie positiva (2 gol nelle ultime 2 partite) al Meazza. Nell'anticipo di domani, chance per Miranda (recuperato, fuori Skriniar) e Gagliardini (out Vecino). Fuori causa Vrsaljko.riproduzione riservata ®