Inter, già Ninja-mania: «Felice di essere qui»

Alessio AgnelliMILANO - Ninja-Inter, ultimo atto, poi Malcom, Zappacosta e il rinnovo di Icardi. Grande entusiasmo ieri sera all'Hotel Melià di Milano per i primi passi da nerazzurro di Radja Nainggolan. Il 30enne di Anversa ha raggiunto il capoluogo lombardo in macchina, partendo da Roma nel pomeriggio e trovando subito un'accoglienza da top player (molti tifosi e uno striscione «Ninja, pensaci tu») al suo arrivo. Queste le prime parole del neo interista: «Contento si essere qui e di vivere una nuova avventura. Tifosi felici? Spero lo siano di più quando giocherò». Per l'ufficialità bisognerà attendere l'ultimo step delle visite mediche, in programma in mattinata tra l'Humanitas di Rozzano e il Centro Coni.Poi per Nainggolan sarà finalmente Inter, con firma sul triennale (con opzione per un 4° anno) da 5 milioni a stagione, già definito dal suo agente Alessandro Beltrami e da Piero Ausilio. Per il ds giorni caldi anche sui fronti Malcom e Zappacosta. Con il brasiliano del Bordeaux c'è un'intesa per 5 anni di contratto a 2,5 milioni a stagione. Con il club francese l'accordo per il prestito oneroso (7-8 milioni), ma non quello sulla formula del riscatto, fissato a 30 milioni e, al momento, obbligatorio per il Bordeaux. L'Inter punta al diritto, per non correre il rischio che l'Uefa imponga l'immediata (e totale) messa a bilancio di Malcom, con problemi di FFP e di inserimento del brasiliano in lista Champions.Affidata, invece, ad Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino e di Davide Zappacosta, la trattativa col Chelsea per l'ex granata. Al vaglio l'idea di uno scambio con l'uruguagio, molto apprezzato da Sarri, per Zappacosta e conguaglio (sui 5 milioni) pro Suning.E, da ieri, di nuovo a Milano pure Mauro Icardi. L'appuntamento per il rinnovo non è ancora fissato, ma col capitano nerazzurro in città non è da escludere un incontro tra il bomber-capitano e il club.riproduzione riservata ®