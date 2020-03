Inter-Getafe rischia di saltare

Alessio Agnelli

MILANO - Tutto sull'Europa League e sul Getafe, nuova priorità. Con la sospensione di ogni attività sportiva su suolo italico, serie A compresa, fino al 3 aprile, in casa Inter cambiano le prospettive, e le gerarchie degli obiettivi stagionali della banda Conte, in vista dell'andata degli ottavi di finale della seconda competizione europea contro il Getafe, in programma domani sera (alle 21) al Meazza.

Non più obiettivo secondario al campionato, archiviato (o quasi) dopo il ko del JStadium (a -9 dalla Juve), ma target primario, in considerazione di un calendario che non prevede altro per le prossime 3 settimane e tenuto conto dell'incertezza che regna sovrana in Italia (ancora senza date, e a rischio rinvio ad agosto, le semifinali, Napoli-Inter compresa, e la finale di Coppa Italia).

Contro l'11 di José Bordalás, quindi, nessun turnover e la conferma di quasi tutti i titolari visti a Torino, da parte di mister Conte. Ma c'è un problema (serio) per gli spagnoli, a causa del blocco voli. «Non possiamo viaggiare». Insomma, la sfida di domani a San Siro rischia di saltare. Ora la patata bollente è nelle mani dell'Uefa.

Tornando ai nerazzurri, rispetto a domenica, potrebbe trovar spazio dall'inizio Eriksen, in vantaggio per un posto da mezzala su Vecino. In difesa ballottaggio Bastoni-D'Ambrosio, come 3° centrale (sicuri Skriniar e De Vrij). E davanti possibile chance per Sanchez al fianco di Lukaku, con Lautaro a farne le spese. Resta solo l'incognita del blocco dei voli dall'Italia (per il Getafe problema al rientro) imposto dal governo spagnolo, con l'Uefa al lavoro per risolverla. Nell'attesa, ieri pranzo ed allenamento ad Appiano per l'Inter.

