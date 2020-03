Inter, ecco l'ordine di Conte: da salvare il soldato Brozovic

Alessio Agnelli

MILANO . Salvate il soldato Brozovic. Con Antonio Conte ha sublimato prestazioni e tasso d'incidenza nelle fortune di squadra, diventandone un punto fermo (out solo per infortuni e squalifiche) per leadership e potere decisionale (a referto anche 2 reti contro il Milan, distribuite tra andata e ritorno). E, dal tecnico dell'Inter, è arrivata l'investitura (quasi) ufficiale per Marcelo Brozovic, in trattative per il rinnovo e da blindare con adeguamento dell'ingaggio e cancellazione della clausola. Il contratto del nazionale croato verrà, infatti, ridiscusso a fine stagione, con probabile prolungamento di un anno (dal 2022 al 2023) e consequenziale aumento salariale (da 4,5 milioni a stagione a 6).

Ma a patto che Brozovic rinunci alla via d'uscita della clausola di recesso, da 60 milioni e valida dal 1° al 15 luglio per le società d'oltreconfine. Stesso discorso per Lautaro, il secondo nome in lista per rinnovo, aumento e clausola (111 milioni) da eliminare. Per El Toro dipenderà anche dall'esito dei discorsi di mercato con il Barcellona. Da formalizzare a stagione conclusa, invece, i prolungamenti (fino al 2022) di Handanovic , Candreva e D'Ambrosio, già definiti nei dettagli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

