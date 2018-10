Inter, ecco Ferrari e Savic nel mirino

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Savic o Ferrari con Miranda via, per il dopo Handanovic c'è Cragno. Tutti obiettivi per la prossima stagione, sia chiaro. Ma, a un mese e mezzo dalla chiusura del mercato, l'Inter continua a guardarsi attorno per arrivare alla campagna-acquisti della prossima estate, in vantaggio sulla concorrenza e con più soluzioni percorribili per il ricambio dei senatori.Tra i centrali di difesa c'è, infatti, l'incognita Joao Miranda, in regime di svincolo a giugno 2019 e profondamente indeciso sul da farsi. La proposta di rinnovo (fino al 2021) di Suning è sul tavolo, ma per il 34enne di Paranavaí rimane di forte attrattiva anche un ritorno in Brasile, e al San Paolo, la sua ex squadra e «la mia priorità - ha chiosato il nazionale verdeoro nei giorni scorsi -, se dovessi lasciare l'Europa».Quindi, massima attenzione su Stefan Savic e Gian Marco Ferrari. Il primo, classe '91 di origine montenegrina, in forza all'Altetico Madrid dal 2015 dopo 3 stagioni alla Fiorentina e valutato 25 milioni di euro. Il secondo di un anno più giovane e in bella mostra nel Sassuolo (già 2 gol in stagione), che ne chiede 15 per privarsene.Esattamente come il Cagliari per Alessio Cragno, fresco di convocazione in azzurro e nel mirino di Ausilio per la porta. Nei piani del diesse ci sarebbe, infatti, un anno da riserva di Handanovic per il numero 1 cagliaritano, con promozione a titolare nella stagione successiva. Mentre a centrocampo, in attesa degli sviluppi del caso-Modric, occhi puntati sul belga Dennis Praet («Ho saputo dell'interesse delle big italiane, ma non dovrei partire») della Samp già per gennaio. Questa mattina, invece, l'attenzione di Spalletti e dello staff sanitario sarà tutta per Brozovic, Vrsaljko e D'Ambrosio, esentati dagli impegni di Croazia e Italia per problemi fisici e attesi alla ripresa della preparazione in ottica derby.Sul versante societario imminente, infine, l'acquisizione del 31,05% dell'Inter ancora in possesso di Thohir da parte di Suning.La richiesta dell'indonesiano è di 200 milioni, nel weekend il vertice decisivo tra Zhang Jindong ed Et per la fumata bianca. Con annuncio (e possibile nomina di Steven Zhang a nuovo presidente) nell'assemblea dei soci del 26 ottobre.riproduzione riservata ®