Inter, eccellenza del gol: 60 e lode terzo attacco della storia nerazzurra

Alessio Agnelli

Lukaku&friends, andatura d'altri tempi e da terzo gradino del podio negli annali dell'Inter. Sessanta reti messe a segno nei primi 24 turni di A, una media di 2,5 a partita e il bollino DOC di cooperativa del gol, come non accadeva da 70 anni dalle parti di Appiano. Gli ultimi a tenere questi ritmi di nerazzurro vestiti furono Istvan Nyers e Benito Lorenzi, Lennart Skoglung e Faas Wilkes, figure mitiche dell'empireo della Beneamata e capaci di viaggiare anche più forte, collezionando 66 e 64 segnature a cavallo degli anni 40 e '50 (stagioni 49/'50 e 50/'51) dopo 24 giornate di campionato. Ma per Romelu Lukaku e compagni, comunque, una terza piazza d'onore, con vista-scudetto (obiettivo invece mancato da Nyers- miglior marcatore di quell'Inter con 61 reti in 2 stagioni- and soci), e un'ulteriore iniezione di fiducia e di autostima, per proseguire e chiudere col botto. Con il gol-lampo di domenica (il secondo pronti, via dopo le rete nei secondi iniziali al Benevento del 30 gennaio scorso) Big Rom ha incanalato subito nel verso giusto la sfida con il Genoa, aprendo alle segnature di Matteo Darmian ed Alexis Sanchez, numericamente importanti per arrivare a quota 60, e salendo a 18 centri in campionato, 41 tra la passata stagione (23 gol in 34 gare di A) e questa, per un totale di 47 punti portati in dote dal suo sbarco a Milano nell'agosto del 2019. Se Lukaku è il trascinatore della Banda Conte come Nyers negli anni '50, i Lorenzi e gli Skoglund del salentino sono Lautaro e Hakimi, Barella e Perisic, solo per citarne alcuni. Con il gol del 2-0 di Darmian al Grifone, sono, infatti, saliti a 13 i marcatori nerazzurri (oltre ai già menzionati, De Vrij, D'Ambrosio, Skriniar, Gagliardini, Vidal, Sanchez e Brozovic) su suolo italico, con altri 3 o 4 (Eriksen, Bastoni, Young e Sensi, recuperato per giovedì a Parma) pronti ad aggiungersi e a garantire nuove bocche da fuoco ad Antonio Conte. Numeri in negativo, invece, quelli degli Zhang alla voce calcio, da depennare. Sciolto lo Jiangsu Suning, neo campione di Cina, per l'Inter potrebbe essere questione di qualche mese (l'idea del presidente Steven è di arrivare fino a giugno), anche se la trattativa con BcPartners prosegue.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 05:01

