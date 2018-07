Inter, due passi indietro a Sion

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Lenta, senza idee e mai pericolosa al tiro: a Sion un ko (quasi) messo in preventivo per l'Inter di Spalletti, sulle gambe per 90'. l test-match di ieri allo Stade de Tourbillon, i carichi di lavoro a cui si sono sottoposti Icardi e compagni nei primi 10 giorni di ritiro (con doppie sedute giornaliere), uniti a un livello di condizione pressoché ottimale degli svizzeri, già in campo questa domenica per la prima di campionato della SuperLeague. Ma il passo indietro è stato di quelli collettivi e in ogni reparto. Male la difesa, in balia degli avanti del Sion Carlitos e Adryan.In particolare Dalbert, schierato a destra e saltato a ogni affondo. Male il centrocampo, povero di fosforo e quasi sempre in slow motion con palla a Valero. E senza Nainggolan (fermato precauzionalmente per un lieve affaticamento al quadricipite della coscia sinistra) dalla mezzora. Malissimo l'attacco, con Martinez e Karamoh che non hanno mai inquadrato la porta, come Icardi, subentrato a Lautaro per l'ultima mezzora e ai primi passi stagionali in campo.I gol sono nati da un erroraccio di Padelli (uscita a farfalle e colpo di testa di Neitzke a porta vuota) e da un'iniziativa di Baltazar, conclusa nel 7 dal trequartista del Sion. Dai nerazzurri nessuna reazione. «I nostri avversari hanno vinto meritatamente - ha esordito Luciano Spalletti a Inter TV-, si è visto subito che andavano più forte di noi. C'era un solo modo per sopperire a questa differenza, tenendo palla. Non ci siamo riusciti, quindi abbiamo esaurito prima di loro le energie e siamo andati in difficoltà». Ma con l'attenuante «dei carichi di lavoro importanti che abbiamo svolto negli ultimi giorni».Un errore da non ripetere, in vista dell'amichevole di sabato a Pisa. «Sarà un piacere ritrovare lo Zenit- ha concluso Spalletti-. Una partita utile per dare continuità al nostro lavoro. Staremo un po' più attenti, dosando i carichi tra domani e dopodomani, per arrivare più freschi».riproduzione riservata ®