Inter, doppio Lautaro: Conte torna primo «Orgoglioso ed entusiasta, avanti così»

MILANO - Al secondo tentativo di controsorpasso (dopo la sconfitta nello scontro diretto) l'Inter non sbaglia strada. Il 26 ottobre non aveva approfittato dell'1-1 di poche ore prima della Juventus a Lecce, facendosi fermare sul 2-2 a San Siro dal Parma.

Questa volta i nerazzurri svoltano la curva davanti ai bianconeri, rallentati dalla strettoia Sassuolo. Il 2-1 del Meazza sulla Spal consegna ancora alla squadra di Antonio Conte numeri straordinari: 37 punti sui 42 disponibili, 12 vittorie su 14 giornate, le ultime 5 consecutive. E di nuovo vetta solitaria della classifica. «Questo deve riempirci di orgoglio e darci entusiasmo positivo. Quando una squadra forte perde punti bisogna approfittarne e lo abbiamo fatto meritatamente. Dobbiamo però sempre fare di più per gestire meglio questo tipo di partite. Sembrava vinta e invece abbiamo sofferto», afferma Conte.

Nel primo tempo la spinta arriva ancora dal Toro Lautaro Martinez, in gol al 16' con un diagonale millimetrico e al 41' di testa su cross di Candreva. Per l'argentino seconda doppietta consecutiva dopo quella di Praga e già 13 reti stagionali tra campionato e Champions League. «Tutti cerchiamo di fare il massimo per il bene dell'Inter. Molto bene nel primo tempo, nella ripresa eravamo stanchi».

Parole di Martinez che sintetizzano perfettamente il match. Al 50' Valoti accorcia e tiene in tensione l'Inter. Che fallisce non poche opportunità per riallungare, ma che rischia soprattutto al 75', quanto Tomovic liscia a tu per tu con Handanovic.

«Stiamo facendo un gran lavoro per cercare di dare fastidio. Mi sento forte come la Juve? Rispondo un'altra volta», sorride Conte. Sul quale grava sempre l'emergenza infortuni. Ultima tegola, l'ulteriore consulto specialistico resosi necessario per risolvere i problemi muscolari di Sensi. Dalle difficoltà della rosa al mercato il passo è breve. «Vidal? A me ha sempre dato tutto, ma parla la società», aggiunge l'allenatore salentino. L'ad Beppe Marotta dice e non dice: «Io e Conte abbiamo grande considerazione di Vidal. Purtroppo è del Barcellona. Poi dei pensieri si possono fare».

