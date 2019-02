Inter, dischetto rosso

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Prosegue il 2019 da incubo dell'Inter, fuori dalla Coppa Italia per il 4-5 ai rigori incassato a San Siro per mano della Lazio. Dopo l'1-1 acciuffato in extremis, fatali per i nerazzurri due brutti tiri dal dischetto di Lautaro Martinez e Nainggolan, parati da Strakosha. Non basta il volo di Handanovic su Durmisi: Lucas Leiva spedisce i biancocelesti in semifinale contro il Milan.Nel 4-3-3 di Spalletti, Joao Mario sostituisce in extremis Borja Valero, vittima in riscaldamento di un risentimento al compartimento mediale del ginocchio destro. In panchina c'è Perisic, beccato prima del match dal pubblico del Meazza (tutti al primo anello, secondo verde chiuso per i fatti di Inter-Napoli) per la sua volontà di lasciare i nerazzurri, non concretizzatasi nelle ultime fasi del mercato invernale. I fischi per la verità arrivano per tutta la squadra a fine primo tempo, nel quale è la Lazio a rendersi pericolosa soprattutto con Luis Alberto (29') e Immobile (30'). Inter lenta, con tanti errori in fase di impostazione e mai insidiosa dalle parti di Strakosha. Un po' sulla falsariga delle ultime due uscite in campionato contro Sassuolo e Torino.Un po' meglio la Spalletti-band nella ripresa. Al 62' Candreva si divora il vantaggio a tu per tu con Strakosha. La Lazio punge di tanto in tanto e sfiora il colpaccio a cavallo del 90': ci vogliono due grandi balzi di Handanovic per fermare il neo entrato Caicedo ed Immobile. Ma l'incredibile accade al 94', quando Lautaro Martinez ha nell'area piccola il match point, dopo respinta di Strakosha su botta di Politano, ma il Toro spreca clamorosamente. Attimi convulsi, con Simone Inzaghi che viene espulso per proteste.Supplementari: episodio controverso al 98', quando Milinkovic-Savic spinge da tergo Icardi in area, ma dopo un eterno silent-check tra Abisso ed il VAR Banti, per i nerazzurri c'è solo l'angolo. Nel secondo overtime entrano Nainggolan e l'ultimo arrivato, l'esterno portoghese Cédric Soares. Ma al minuto 108 la Lazio colpisce: bravo Parolo ad addomesticare di testa un rinvio di Strakosha, bravo Caicedo a dialogare con Immobile, abile e fortunato nel battere Handanovic grazie anche ad una deviazione di D'Ambrosio. C'è il tempo per un rosso diretto ad Asamoah (entrata su Milinkovic-Savic) tramutato in giallo da Abisso dopo revisione al Var. Sino all'incredibile. Al 122' Milinkovic-Savic frana su D'Ambrosio: per Abisso è punizione dal limite, per il Var è giustamente rigore. Icardi trasforma con il brivido dal dischetto.Ma la lotteria dei rigori premia la Lazio. Amaro Spalletti: «I rigori dati e non dati non li commento. Siamo stati un po' frenati all'inizio, poi in partita fino all'ultimo. Forse li abbiamo fatti girare troppo. Peccato». Povera Inter.riproduzione riservata ®