Inter di nuovo al buio

MILANO - Derby lontanissimo e tutto da rifare per l'Inter in chiave Champions League. Perché i nerazzurri si fanno battere 0-1 a San Siro dalla Lazio, corsara grazie ad un'incornata al 12' di Sergej Milinkovic Savic, pescato a meraviglia da Luis Alberto. I biancocelesti ora sono quinti con l'Atalanta a 48 punti, ma possono potenzialmente salire a 51 raggiungendo la quarta piazza del Milan, in caso di vittoria nel recupero casalingo con l'Udinese del prossimo 17 aprile. I nerazzurri, a quota 53, non possono certo dormire sonni tranquilli.

Per un'ora la Lazio va più volte vicina al raddoppio, fermata da un mostruoso Handanovic. Poi l'Inter cerca il forcing d'orgoglio, ma la porta di Strakosha non viene scalfita. Come contro l'Eintracht Francoforte non si fa gol senza l'infortunato Lautaro Martinez. E senza Mauro Icardi. Con Luciano Spalletti che, senza troppi giri di parole, rimotiva l'esclusione dell'ex capitano dai convocati per questo match: «Doveva stare fuori per come si è comportato, era giusto giocassero gli altri. Lui poteva anche fare un tempo per me, ma bisogna stare dentro a uno spogliatoio e avere credibilità. Avevo detto che sarebbe stato fuori. Adesso torna in gruppo e se continua a comportarsi bene gioca la prossima».

Il tecnico di Certaldo è un fiume in piena, il suo dopo partita sembra quello di Firenze dopo l'episodio del rigore per il fallo di capezzolo di D'Ambrosio. «Icardi è qui da anni e per anni anche con lui l'Inter non è andata in Champions. Abbiamo lasciato fuori altri giocatori per molto meno. La differenza la fanno Cristiano Ronaldo o Messi. La vera forza di una squadra è la disciplina, la professionalità».

Pepatissimi (tenue eufemismo) anche i riferimenti a quanto successo nelle scorse settimane: «Mediare con un giocatore per fargli vestire la maglia dell'Inter è umiliante per tutti gli sportivi che amano questi colori. Domandiamo a un tifoso se gli fa piacere se un giocatore vada pregato per indossare la divisa nerazzurra».

E ancora, in riferimento alle parole di sabato di Paolo Nicoletti, il legale chiamato per conto di Icardi ad incontrare la società, che aveva detto di non essere stato avvisato della mancata chiamata dell'argentino: «Cosa faccio? Mando venti mail per dire se si è convocati o no?».

