Inter d'assalto con Icardi

Massimo Sarti

MILANO - Ad Appiano Gentile è arrivato anche Steven Zhang. Perché l'Inter non può fallire in volata l'appuntamento con la Champions League. Il presidente nerazzurro ha assistito all'allenamento e ha pranzato con Luciano Spalletti. Almeno sino a domenica sera, Conte dovrà restare lontano, perché conterà solamente battere l'Empoli a San Siro.

Qualsiasi altro risultato farebbe rischiare all'Inter un clamoroso fallimento. Lo hanno ricordato senza mezze misure anche i tifosi della Curva Nord: «Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i coglioni». I tifosi hanno evocato anche la finale di Champions del 2010: «Vi sosterremo come se fossimo nuovamente a Madrid, ma alla fine sarà festa o guerra. Se fallirete l'obiettivo, la battaglia non sarà più per allontanare il solo Icardi, ma per una totale rifondazione». Messaggio chiaro a tutto lo spogliatoio, non solo all'ex capitano. Che ha risposto pubblicando su Instagram le proprie cifre da quando è all'Inter e anche di questa annata, dove però non segna su azione da inizio dicembre. Maurito domenica dovrebbe partire dall'inizio, relegando in panchina Lautaro Martinez.

Su 12 precedenti in A al Meazza 11 successi dell'Inter e uno solo dell'Empoli, il 18 gennaio 2004 (0-1). Al ritorno al Castellani s'impose all'ultima giornata di campionato la compagine nerazzurra per 2-3, conservando i preliminari Champions dall'assalto del Parma e relegando in B i toscani. Ricorso storico di buon augurio.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

