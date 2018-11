«Inter, così è umiliante»

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Umiliata e impacchettata. Mezzogiorno e mezzo da incubo per l'Inter sotto la pioggia battente di Bergamo. Finisce 4-1 Hateboer, poi il pari illusorio su rigore di Icardi, quindi Mancini, Djimsiti e il Papu Gomez) per l'Atalanta dell'ex tecnico interista Gasperini, che ogni volta che affronta la Beneamata in casa (Genoa o Atalanta che sia) non perde mai: cinque vittorie, con quella di ieri e un pari. Inter che non subiva almeno quattro pere da Fiorentina-Inter 5-4 del 22 aprile 2017. E non beccava tre gol di scarto in campionato dalla sfida del San Paolo (3-0) del 2 dicembre 2016. Nudi e crudi: i numeri dicono che quella vista ieri è stata la peggiore prestazione dell'era Spalletti.Amaro Lucianone, che dopo un pranzo disastroso all'Azzurri d'Italia, sbotta: «Loro hanno fatto molto meglio di noi nel primo tempo, poi nella ripresa la squadra è entrata con un atteggiamento diverso ma non ce l'ha fatta a mantenerlo fino alla fine. Il difetto che di portiamo da tanto tempo è che non riusciamo a stare concentrati per un lungo periodo. Prima dell'intervallo loro avrebbero potuto raddoppiare: siamo stati bravi a riportarla in parità, ci sono state delle fasi nel secondo tempo in cui avevamo noi la supremazia, ma abbiamo perso molte palle timide e molti contrasti fisici. Quando perdi 4-1 in questo modo, devi stare zitto e concedere spazio a chiunque voglia entrarci dentro».Chiaro e limpido, il concetto del condottiero di Certaldo, ferito da questo scivolone umiliante post-Barça.Inter troppo presuntuosa? Ecco lo Spalletti-pensiero: «Il discorso è che quando vieni da troppe vittorie ti abitui e pensi che ti venga concesso qualcosa, ma non hai il diritto di avere alcun vantaggio. Bisogna invece trovare la forza di ripartire da zero ogni volta, perché poi trovi questi animali qui e tutto diventa più difficile». Più arrabbiato o deluso? «Perdere mi distrugge. Ho il tempo per digerire questa sconfitta, poi si andrà a ridire le cose che dovranno far capire di nuovo ai nostri giocatori quelle che sono le nostre aspettative e quello che è il nostro traguardo». Morale della favola: Spalletti a un passo dall'agganciare il record di otto vittorie consucutive di Mourinho 10 anni dopo. Tentativo fallito.Gasp ha colpito ancora: la sua vendetta è stata devastante: 4-1 senza possibilità di replica. E addio all'agganncio del Napoli al secondo posto. Vero, Spalletti?riproduzione riservata ®