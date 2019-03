Inter, corsa a tre: Dzeko, Zapata e Lewandowski

Alessio Agnelli

MILANO - Tanti gli osservati per il dopo Icardi: i preferiti Dzeko e Lewandowski, centravanti chioccia per El Toro. In attesa di capire se fra il rosarino e l'Inter sarà tregua almeno fino a giugno, in corso Vittorio Emanuele prosegue il monitoraggio a 360 gradi del parco attaccanti continentale, per farsi trovar pronti in caso di divorzio da Maurito a stagione conclusa. E il profilo più gettonato porta a un bomber d'esperienza e caratura internazionale, meglio se con tante battaglie di Champions alle spalle, da affiancare come tutor, e guida sul campo, a Lautaro Martinez, 22 anni ad agosto.

Un giocatore, per intenderci, alla Robert Lewandowski, il grande sogno, a dispetto dell'elevata valutazione (tra i 60 e i 70 milioni di euro) del classe '88 del Bayern e di un ingaggio da top player (12 milioni a stagione) a Monaco. Ma non impossibile per il portale polacco Onet.pl, per l'imminente restyling dei bavaresi e la voglia di nuove sfide di Lewandowski. Insomma, l'Inter osserva. E, in contemporanea, porta avanti i discorsi anche per Edin Dzeko, già contattato da Marotta e Ausilio e disponibile al trasferimento in nerazzurro. A favore del bosniaco, esperienza (33 anni appena compiuti e 9 stagioni di Champions League tra Wolfsburg, City e Roma) da dispensare a El Toro e un cartellino (20-25 milioni) decisamente meno oneroso.

Sui 35 milioni, invece, il costo di Duvan Zapata, altro bomber seguitissimo dagli scout nerazzurri, più giovane (28 anni il primo aprile) rispetto a Dzeko e Lewandowski, ma senza battaglie in Europa. Addirittura proibitivo (80-90 milioni di euro) Romelu Lukaku (United), quarto prospetto seguito e possibile solo investendo l'intero ricavato di Icardi.

Per il rosarino resta in piedi l'ipotesi Real Madrid, come confermato da Marca. Ma, per Maurito, ieri è arrivata anche la bocciatura dei tifosi della Casa Blanca, in un sondaggio del quotidiano madrileno, surclassato da Kylian Mbappé nelle preferenze (81% a 3%, meglio di Icardi anche Harry Kane, al 7%). Altra soluzione, per il rosarino, uno scambio con Paulo Dybala, possibile fonte di doppia plusvalenza per Inter e Juventus. Con valutazioni da decidere, come l'eventuale conguaglio cash e a favore di chi.

