Inter contro lo Shakhtar in Champions Conte: «Lukaku-Lautaro già decisivi»

Alessio Agnelli

«Contro lo Shakhtar ad agosto la partita perfetta. Aggredire, fare la gara e difendere alto: è questa la mentalità che voglio rivedere dai ragazzi». In estate era Europa League e l'Inter si impose per 5-0, strappando il visto per la finale di Colonia con «una gara molto attenta sotto ogni aspetto, al limite della perfezione in fase di possesso e non possesso». E, stasera (calcio d'inizio alle 18.55, a Kiev), Antonio Conte punta al remake in piena regola anche in Champions, per il matchday 2 del gruppo B contro lo Shakhtar Donetsk, reduce dal sacco di Madrid «e non si fanno 3 gol al Real per puro caso...», ma già da battere, dopo il Galdbach e il 2-2 dell'esordio in Europa al Meazza, «per essere bravi a starci dentro - ha proseguito il tecnico salentino in conferenza - e provare a superare il turno nel girone. Prevedo un gruppo molto equilibrato dall'inizio alla fine. Lo Shakhtar ha vinto in casa del Real e questo cambia un po' la classifica. Affronteremo una squadra forte, brava nel palleggio e nelle ripartenze, molto veloce. Servirà mentalità, voglia di fare la partita e di difendere in avanti, come ad agosto».

Dalla sua Conte avrà una Lu-La già abbagliante: 10 gol (7 Lukaku, 3 Lautaro) in due in 6 gare ufficiali e sempre più decisivi «e importanti per la squadra- ha chiosato Conte -. Io sono però straconvinto che abbiano ancora dei margini per migliorare e diventare ancora più importanti. Quando vinci alla fine, la vittoria nelle competizioni ti porta a ritagliarti quel posto tra i migliori. Romelu e Lautaro hanno davanti un bel percorso da fare». E il prossimo step «è vincere qualcosa di importante». Contro gli ucraini, i due bomber potranno contare sull'apporto di Barella da trequartista (in panchina Eriksen, rimasti a Milano Sensi e Sanchez). In mediana Hakimi e Perisic sugli esterni, Brozovic e Vidal in mezzo. Dietro D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni. «Penso che l'Inter si stia pian piano riconquistando una sua dimensione a livello europeo. Per lo Shakthar c'è grande rispetto - ha concluso Conte -, ma siamo pronti a giocarci la partita con le nostre armi».

ATALANTA - Sempre stasera (alle 21), prima assoluta dell'Atalanta di Gasperini in Champions League sul terreno del Gewiss Stadium. Avversario l'Ajax di Ten Haag, reduce dal 13-0 al Venlo in Eredivisie. L'obiettivo è avvicinarsi al pass per gli ottavi, dopo il 4-0 al Midtjylland. Dentro tutti i titolarissimi, tranne De Roon, infortunato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

