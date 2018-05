«Inter, con due colpi al top pure in Europa»

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luisito Suarez, Argentina al Mondiale senza Icardi: è scandaloso?«Per niente. Il ct Sampaoli ha i più grandi attaccanti al mondo: Messi, Aguero, Higuain, Di Maria...».Ma uno che ha fatto 29 gol in serie A come può essere lasciato a casa?«Beh, Sampaoli ha le sue idee. Non è facile capirlo da fuori. Però Icardi deve continuare su questa strada. Che è quella giusta. Ci sarà spazio pure per lui dopo il Mondiale in Russia».Parliamo della sua Inter: di nuovo Champions dopo sei anni...«Sì, finalmente. Adesso, però, bisogna fare le cose per bene».Vale a dire?«Semplice, servono due acquisti di grande spessore per essere al top anche in Europa e competere con i grandi club».Quelli che fanno alzare l'asticella?«Appunto. Due che ti permettano di giocare alla pari con Real, Barça, inglesi e Bayern».I meriti di Spalletti per il quarto posto conquistato a spese della Lazio?«Molti. Ha lavorato alla grande, superando pure momenti difficili nel corso della stagione. Soprattutto ha saputo fare quadrato nonostante un organico non sempre all'altezza se raffrontato con le prime tre. Juve e Napoli sono ancora lontane, la Roma è più vicina».Suarez riscatterebbe Cancelo e Rafinha?«Mah, le cifre sono piuttosto alte. Forse uno. Meglio spendere per giocatori alternativi. Ce ne sono di qualità. Magari anche italiani. Perché no?».Dove ha bisogno l'Inter di fare i due innesti di qualità?«A centrocampo, senza ombra di dubbio. «Inutile girarci attorno. E poi in attacco».Icardi troppo solo?«Già, Mauro ha bisogno di una spalla adeguata. Non puoi giocare in Champions e tentare il salto di qualità in campionato senza un'altra punta che possa aiutare Icardi. D'altronde, Spalletti lo sa benissimo. E mi sembra l'abbia fatto notare alla dirigenza».Lei avrebbe fatto giocare De Vrij?«Il calcio di oggi funziona così. Forse ci sono regole che andrebbero riviste. Ma devo dire che il quarto posto dell'Inter è meritato. La Lazio doveva chiuderla prima».riproduzione riservata ®