Inter, Chiesa nel destino

Mercoledì 5 Settembre 2018

Alessio AgnelliMILANO - Spalletti, ossessione Chiesa, per il centrocampo l'osservato è Barella. Due italiani, giovani e di talento, per incrementare le quote azzurre della sua Inter e accrescerne la qualità. Nell'agenda di Luciano Spalletti sono due i nomi cerchiati in rosso per la prossima sessione di mercato: Federico Chiesa e Nicolò Barella, entrambi classe '97, nel giro della nazionale e sotto costante osservazione di Piero Ausilio. L'esterno d'attacco della Fiorentina è, infatti, il sogno (quasi) proibito del Nocchiero di Certaldo, ma anche un obiettivo su cui l'Inter si concentrerà già da gennaio, a dispetto di valutazione (tra i 70 e gli 80 milioni di euro) e di chiusura dei Della Valle sull'argomento.Dopo gli approcci infruttuosi di quest'estate, un tentativo nella finestra invernale non è affatto da escludere per Chiesa. Se non altro, per mantener vivo l'interesse (con la Viola e con il padre del giocatore, pro Inter per la presenza di Spalletti in panchina) e assicurarsi una pole position sulla concorrenza per giugno. Obiettivo caldo e più facilmente raggiungibile, invece, Nicolò Barella, fresco di prima chiamata in azzurro e già sondato in estate per il centrocampo.A favore dei nerazzurri, l'agente della mezzala-trequartista del Cagliari, Alessandro Beltrami, lo stesso di Nainggolan e in costante contatto con Ausilio anche per Barella. Unica controindicazione il prezzo, tra i 40 e i 50 milioni di euro. Ma con la possibilità di discuterne tra amici con Giulini, magari in prestito oneroso con diritto di riscatto.Ancora tutto da decifrare, invece, il futuro di Gabigol, in bella mostra nel Santos (10 reti in 21 gare di campionato) ma di rientro a Milano con l'anno nuovo per fine prestito. «Non ho detto che voglio tornare all'Inter, ma che dovrei farlo a causa del contratto - ha sottolineato il 22enne brasiliano -. Sono molto contento del mio buon momento al Santos ed ora penso a questa squadra. Ho ancora 17 partite da giocare, ho tempo per decidere se tornerò o se resterò. Devo sfruttare al meglio le opportunità che ho qui».