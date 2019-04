Inter, Champions blindata

Massimo Sarti

MILANO - L'Inter non si è distratta a Frosinone, anche se solo al 93', grazie a una zampata in contropiede di Vecino su assist di Icardi, ha blindato l'1-3 sui ciociari (ormai quasi in B) frutto di un primo tempo assolutamente dominato e di una ripresa con qualche patema d'animo di troppo.

I nerazzurri hanno così ripristinato il +5 sul quarto posto del Milan e il +6 sul quinto della Roma, in attesta stasera della sfida di Bergamo tra Atalanta ed Empoli che darà il quadro definitivo della classifica in zona Champions. Alla vigilia di una coppia di partite casalinghe di peso per la squadra di Luciano Spalletti. A San Siro sabato sera, a poche ore dalla Pasqua, arriverà la Roma in un autentico spareggio per l'Europa che conta. Esattamente sette giorni dopo toccherà alla Juventus. La cui formazione (vedi quanto successo sabato a Ferrara) potrà essere un'incognita, in base a se i bianconeri saranno già campioni d'Italia aritmetici e se, di lì a poco, dovranno affrontare l'andata delle semifinali di Champions League.

Inter sicura nel primo tempo, avanti già al 19': bel cross di D'Ambrosio e zuccata nel sacco di Nainggolan, autore di una partita più che solida, con la quale proseguire a ripagare quel debito che sente nei confronti dell'ambiente nerazzurro: «Ho sempre cercato di dare massimo, purtroppo per qualche infortunio non ci sono riuscito. La Roma? Ho rispetto di dove ho giocato. Ho tanti amici, ma devo dare tutto per l'Inter».

Approvazione anche da Spalletti: «Ha fatto il Nainggolan che conosciamo. Il gol è stato un valore in più». Meno indulgente il tecnico di Certaldo nei confronti dell'Inter della seconda parte di match. Che, dopo lo 0-2 su rigore al 37' di Perisic (abbraccio troppo affettuoso in area di Chibsah ai danni di Skriniar), si è un po' troppo specchiata, permettendo al Frosinone di accorciare al 61' con un tiro dalla distanza di Cassata e di far venire qualche brivido sulla schiena di Handanovic con le punizioni di Ciano ed un colpo di testa di Ariaudo. «Accade che abbassi l'intensità, diventi più timido e la partita diventa difficilissima. Dovevamo avere la maturità di mantenerci ad un certo livello per tutta la partita e non ci siamo riusciti».

Da verificare Borja Valero, uscito anzitempo per un risentimento ai flessori.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA