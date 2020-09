Inter, cessioni al via: 8 esuberi in 12 giorni

Alessio Agnelli

Supermarket Inter: 8 uomini fuori per 3 in entrata. Un progetto ambizioso, da portare a termine entro le ore 20 del 5 ottobre, per snellire la rosa e regalare a Conte anche le ultime tessere richieste, a completamento del puzzle. In viale Liberazione, sarà infatti questo il leitmotiv dei prossimi 12 giorni: liberarsi degli esuberi, possibilmente incassando e reinvestendo il ricavato su Kanté, Darmian e Milenkovic, gli ultimi nomi in lista acquisti. Per il difensore della Fiorentina servono 40 milioni, cifra che potrebbe essere garantita con surplus da Milan Skriniar, nel mirino del Tottenham di Mourinho e valutato 60 dall'Inter. Gli Spurs, dopo il tentativo di scambio con Ndombele, respinto da Suning, si sono rifatti vivi nei giorni scorsi e a breve potrebbe arrivare un'offerta. Come per Marcelo Brozovic, in orbita PSG e sacrificabile per 40 milioni (o in prestito oneroso con obbligo di riscatto) già destinati, con conguaglio, al Chelsea per N'Golo Kanté (50 di valutazione). Ma il primo a lasciare potrebbe essere Candreva, a un passo dalla Samp (triennale da 1,5 a stagione) per 3 milioni, guarda caso quanto verrà a costare, euro più euro meno, l'operazione Darmian con il Parma. Ma non solo. In uscita pure Vecino e Nainggolan. L'uruguagio cercato dal Napoli (12 mln di offerta, 18 di richiesta), il belga sempre in orbita Cagliari (si tratta per un prestito a 3 milioni con riscatto a 9, per 12 in totale). Quindi Joao Mario e Dalbert, da cui Marotta spera di incassare (12/15 mln la valutazione di entrambi), e Asamoah, verso la lista gratuita.

