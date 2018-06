Inter, casting per il post-Cancelo

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Per il dopo-Cancelo tanti nomi e un chiodo fisso: Sime Vrsaljko. In casa Inter, prosegue anche la ricerca ad ampio raggio di un esterno difensivo di fascia destra, abile nella doppia fase e di caratura internazionale, che non faccia rimpiangere il portoghese, per esperienza e qualità alla causa. E, in cima alla lista di Piero Ausilio, c'è sempre l'ex Genoa e Sassuolo Sime Vrsaljko, da due stagioni a Madrid, sponda Atletico, ma nei pensieri del ds nerazzurro dai tempi della Dinamo Zagabria (estate 2013). Per ora, da Simeone nessun segnale d'apertura per il nazionale croato (20 milioni di valutazione), ai Mondiali ed osservato da vicino pure da José Mourinho.Ma l'Inter rimane alla finestra, come per Alessandro Florenzi. L'azzurro è il secondo nome cerchiato in rosso da Ausilio. Ma anche in odore di rinnovo con la Roma e (quasi) un obiettivo sfumato per Suning. Quindi, Davide Zappacosta e Matteo Darmian. Il primo valutato 20 milioni dal Chelsea, il secondo nel mirino della Juve ma percorribile con Cancelo in bianconero.Altri nomi al vaglio, il polacco Bereszynski della Samp e il ceco Kaderabek dell'Hoffenheim, promossi dagli scout. Occasione low cost Aleix Vidal (7 milioni), in uscita da Barcellona e tesserabile in prestito con obbligo di riscatto. A titolo definitivo, invece, l'acquisto di Radja Nainggolan dalla Roma per 35 milioni. Ausilio e Monchi si sono sentiti anche ieri: oggetto di discussione Pinamonti, che l'Inter vorrebbe inserire a parziale contropartita. E di cui i diesse torneranno a parlare, tra domani e giovedì, in un nuovo summit tra club. L'intenzione di Suning è di chiudere, comunque, per il belga dopo il 1° luglio, per non gravare sul bilancio in corso. Sul versante societario, smentite invece dai fatti le voci di un'Inter in vendita. Da parte di Zhang Jindong nessuna voglia di disimpegno e anche un'offerta di un fondo d'investimento per la maggioranza del club, rifiutata negli ultimi mesi.riproduzione riservata ®