Inter, c'è l'offerta per Vidal

Alessio AgnelliMILANO - Separato in casa in attesa di divorzio: Vidal aspetta l'Inter e il Bayern apre all'addio. Da solo, nel centro sportivo dei tedeschi a Monaco di Baviera. Mentre l'11 di Niko Kovac è negli States per gli impegni dell'International Champions Cup, Arturo Vidal, tra messaggi social e video autoreferenziali a corredo, continua ad allenarsi in solitaria a Säbener Straße in attesa di un segnale da Milano. Con i nerazzurri, c'è un'intesa di massima per un quadriennale da 4,5 milioni a stagione (contro gli 8, ma fino al 2019, percepiti in Germania).E, nel primo pomeriggio di ieri, per tener desta l'attenzione, il 31enne cileno ha postato anche un filmato con traversa colpita intenzionalmente dalla lunetta di metà campo, e al primo colpo. Della serie «la qualità non si perde mai - il tweet d'accompagnamento dell'ex Juve -. Ogni giorno più forte e con il desiderio di continuare a vincere cose importanti!». Da parte del Bayern c'è infatti la massima disponibilità «a occuparsi della sua situazione - ha sottolineato Karl-Heinz Rummenigge -. È Vidal che deve decidere il suo futuro. Ha ancora un anno di contratto con noi, se vuole firmare con un altro club per un periodo più lungo e ci dice che vuole andarsene, troveremo una soluzione».Per l'Inter potrebbe essere il portoghese Joao Mario, in uscita a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto; alla finestra Betis e Sporting) per 25-30 milioni di euro. Pari alla richiesta del Bayern per il cartellino del cileno. Per l'out difensivo di destra si ragiona, invece, solo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Tra i monitorati Darmian, Zappacosta ed Henrichs del Bayer Leverkusen, ma il preferito resta Sime Vrsaliko (offerti all'Atletico 5 milioni per il prestito oneroso e 20 per il riscatto tra un anno). Da Rozzano, invece, buone notizie su Dalbert Henrique, uscito in barella a Sheffield. Gli accertamenti all'Humanitas hanno escluso, infatti, fratture alla spalla destra, evidenziando «solo una forte contusione» per il brasiliano, comunque in dubbio per sabato. Contro il Chelsea al rientro Politano, Borja Valero e Karamoh.riproduzione riservata ®